別鐵齒！今天鬼門開4生肖易卡陰 11項民俗禁忌要注意

台中市慈德慈惠堂主綜合多項禁忌，希望大家平安度過農曆7月。（慈惠堂提供）

2024/08/04 17:55

〔記者許國楨／台中報導〕今天8月4日正是農曆7月初一，進入鬼月，按照習俗，昨天深夜11時（子時）除邁入民間習俗中俗稱的「鬼門開」，象徵好兄弟們開始放假，不少宮廟及民俗專家都提醒注意事項，台中市慈德慈惠堂主陳瑞寶說，綜合多項禁忌給民眾做參考，千萬別鐵齒，抱著尊重心態，就能平安度過農曆7月。

農曆7月8項民俗禁忌如下：

1、不與人爭執結惡緣，容易招惹是非導致不可收拾殘局，遇到爭執應退一步思考，海闊天空。

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2、避免晚上深夜相偕夜遊或到海邊戲水及登山活動，容易發生意外憾事。

3、不宜朋友借貸、大筆投資或變動工作、工程動工、搬家等。

4、避免太晚到陰廟拜拜，因運勢比較低之人，較容易卡到陰，應該要到陽廟藉由参拜神明，增強運勢祈求出入行車都平安，逢凶化吉，闔家平安順利！

5、盡量在晚間12點前就寢，才不會造成精神衰弱，看見不該見的好兄弟。

6、不適合在屋內撐傘或戴帽子，不宜穿太曝露的衣服或破洞之類才不會引起好兄弟的跟隨。

7、不走夜路以及待在遊樂場所太晚，玩心太重容易流連忘返。

8、吃飯用餐時筷子切忌放入碗內或插在飯碗上面，容易引起好兄弟不必要的誤會。

9、走在路上遇到熟人不拍別人肩膀，以及不撿來路不明的東西，避免招來厄運。

10、不行不義之事，所謂多行不義必招致厄運纏身。

11、生肖屬龍、狗、牛、羊之人，因爲有犯到太歲及正沖、偏沖更要避免以上狀況。

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