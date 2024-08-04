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農曆七月鬼門開！傳統廟宇關廟門 少數宮廟仍有辦事

農曆七月不少廟宇依習俗關大門，只留邊門進出。（記者葉永騫攝）

農曆七月不少廟宇依習俗關大門，只留邊門進出。（記者葉永騫攝）

2024/08/04 17:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是農曆7月1日，俗稱好兄弟放假到人間，不少傳統廟宇會將大門關閉，只開邊門出入，許多廟宇問事、收驚等活動停止，只有管理陰司的普渡公、城隍爺等神明不受影響，而設有普渡公燈的地方則有駐守人員管事，屏東市天清宮主委謝忠成表示，廟宇關大門無關神明的神格大小，而是一種尊重好兄弟的做法。

農曆7月來臨時，許多廟宇的傳統習俗會在6月底進行安頓五營兵馬的儀式，避免駐守的兵馬與好兄弟起衝突，而廟宇的大門會關閉，只開邊門進出，有些家戶會設立普渡公燈，照亮道路讓好兄弟好走路，廟宇問事、收驚的活動停辦，如果不是重大事件，不會特別請神明降駕處理，以示對好兄弟的尊重，但也有些廟宇並不關廟門，認為神明的神格夠大，不必關廟門。

屏東市天清宮主委謝忠成表示，關不關廟門是每個廟宇的決定，並不是不關廟宇就比較大或神格比較高，而是習俗不同、做法不同，就像普渡公燈以往是家家戶戶都會設立，便於普渡公派人駐所協助好兄弟及照亮路面，但現在因為路燈很亮，很多家戶就將設立普渡公燈取消了，只剩下少數的家戶仍會依照傳統設立，至於農曆7月的神明以管理陰間事物為主，天清宮因為有城隍爺、萬聖爺等主事，因此問事仍然能夠進行，信徒遇到重大事務仍能處理，不受到影響。

普渡公燈除了為好兄弟照明道路外，也是普渡公派駐人員的地方。（記者葉永騫攝）

普渡公燈除了為好兄弟照明道路外，也是普渡公派駐人員的地方。（記者葉永騫攝）

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