鍾情老屋棄台大讀建築 邱上嘉打造文資修復產業生態系

國家產學大師獎第五屆得主邱上嘉教授，是該獎開辦以來，首位在「人文、設計、藝術領域」的得獎者。（圖由教育部提供）

2024/08/04 16:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕從小對老屋情有獨鍾，甚至為了學建築棄台大讀東海的雲科大特聘教授邱上嘉，長年熱心台灣古蹟文化資產保存及修復，除了關心傳統工匠的人才培育，更協助文化部建立傳統工匠職能基準，打造出文資修復產業生態系，讓他不僅獲得第5屆國家產學大師獎，去年更拿下師鐸獎肯定。

出身台南的邱上嘉是國家產學大師獎開辦以來，首位在「人文、設計、藝術領域」的得獎者。會踏入建築界，他回憶，自己對老房子情有獨鍾，對祖父母家傳統的老房子倍感親切，小學時甚至假借返家吃午飯的名義，跑去赤崁樓坐在大樹下聽耆老講古。放學後，還刻意繞進窄小巷弄裡穿梭。

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考大學時，邱上嘉放棄台大，選擇到東海大學建築系就讀。他說服父親「建築師」也是個賺錢行業，這才打消父親一心要他從醫的念頭。後來在念碩士班時，他挑選了冷門的傳統建築作為研究主題，開始研究台灣傳統建築及建築史。

研究過程中，邱上嘉接觸到一群老一輩的傳統匠師，他發現，傳統匠師握有的傳統技藝正在凋零，也瞭解到匠師們的困境，因此後續協助文化部制定傳統工匠職能基準與分級制度，把核心職能的鑑定、考訓用、薪資待遇與產業發展都納入考量，做出完整的配套規劃，盼吸引更多的人才進來。

邱上嘉說，台灣的古蹟與歷史建築加總起來已經接近3000處，並以每年約100處的速度成長。以目前古蹟增長的速度及政府投入修復的量能來看，即便花30年都無法完成一輪的修復工作，而且老房子修復後往往經過20年之後又要再進行大修理，進入新的修復週期，工匠人才傳承具急迫性。

在資通科技發展下，邱上嘉表示，已經在進一步思考如何把AI人工智慧與傳統工匠結合，翻轉教學現場，除了建構文化資產修復產業的生態系，也能夠讓人才培訓更有效率，讓年輕人更願意投入這個產業，讓古蹟與老建築能重新活起來，賦予老建築全新的靈魂與生命。

邱上嘉參與漢式瓦作班與匠師、學員探討古蹟修復。（圖由教育部提供）

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