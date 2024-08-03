柯仕偉、余畇緗 榮獲師鐸獎

2024/08/03 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕教育部師鐸獎結果公布，屏縣今年有兩位教師獲獎，分別是恆春國小主任柯仕偉、萬巒國中主任余畇緗，將於九月二十六日在陽明山中山樓接受總統賴清德頒獎表揚。

柯仕偉長期在恆春半島服務，積極推動在地民謠與文化學習、戶外教育活動，並利用假日邀集畢業班學生用單車行腳在地超過六千公里，十四個年頭陪伴超過五百名孩子，沒有一年缺席；他透過民謠大賽讓弱勢孩子站上舞台贏得掌聲，不但建立自信，更種下對故鄉文化認同的種子。

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柯仕偉二○一四年起投入防災教育，成功將恆春國小打造成防災校園，從硬體建置深化到軟體課程建構，獲得全國績優、教學創新及合作共進獎項，二○一六年榮獲教學卓越銀質獎、二○二三年榮獲教學卓越金質獎。

余畇緗是全方位的教育工作者，熱愛行政與教學工作，勇於接受十二年國教、雙語教學等創新挑戰，在雙語教學方面，她從單一領域逐步耕耘到多領域，引進跨領域專業師資入校，增進學生英語能力。

余畇緗充滿人文關懷，尤其關注弱勢學生，積極爭取資源予以協助，對同事則以溝通化解矛盾，共建友善工作平台，更擅長化繁為簡和採用趣味性的教學法，深受學生喜愛。

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