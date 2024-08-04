全台飆高溫！桃園以北、中南部山區飆37度 台灣周邊低壓發展待關注

今全台都是高溫炎熱天氣。（圖由中央氣象署提供）

2024/08/04 11:48

〔記者蔡思培／台北報導〕今天全台都是高溫天氣，桃園以北、中南部近山區容易有37度以上高溫，新北市、彰化縣、嘉義市更可能有38度極端高溫。另外，日本南方海面至菲律賓東方海面有大低壓帶，中央氣象署指，目前低壓結構較鬆散，發展情況有限，至於是否變成熱帶性低氣壓、颱風會持續關注。

預報員葉致均表示，今天全台都是高溫天氣，各地都可能34度以上，桃園以北、中南部近山區容易有37度以上高溫，戶外活動要補充水分並注意防曬。今天午後只有中南部山區、南部近山區可能有局部短暫雷陣雨。

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氣象署高溫資訊也指，新北市、彰化縣、嘉義市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

明天雖低壓帶逐漸接近，水氣也會增多，明後天因西南風影響，西半部地區、基隆北海岸降雨不侷限在午後，嘉義以南、苗栗以南山區午後可能有局部大雨發生機會。週三後吹微弱西南風至西風，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地方則是午後雷陣雨。

溫度方面，雖低壓帶靠近，雲量也增多，高溫雖下降，但各地仍可達32至35度，週三後高溫舒緩，但仍有31至34度。

今天開始台灣附近轉為低壓帶環境，水氣逐漸增多，日本南方海面至菲律賓東方海面是大低壓帶所在位置。葉致均表示，低壓帶中有許多熱帶雲簇消長中，但日本、菲律賓周邊的低壓目前結構都鬆散，發展情況有限。葉致均表示，未來不排除有其他熱帶系統發展，至於是否變成熱帶性低氣壓、颱風，氣象署持續關注。

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