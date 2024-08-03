農業部茶改場歡慶121歲 首發表「台灣橙茶」

農業部政務次長胡忠一（左一）與茶改場長蘇宗振（左二）現場品飲「台灣橙茶」。（記者黃政嘉攝）

2024/08/03 20:37

〔記者黃政嘉／桃園報導〕農業部茶及飲料作物改良場歡慶121歲生日，今在桃園市楊梅區總場舉辦年度場慶，農改場首度發表最新茶類「台灣橙茶」，經重萎凋製程，茶湯色帶杏黃，具花果香風味，宜往精緻茶發展，另商用茶新品種「台茶26號」命名由「豐鶴」中選，另頒發茶產業傑出貢獻獎，別具意義。

茶改場今年度場慶活動主軸為『越雙甲･慶周年 智慧、多元、創新』，創新即含新發表茶類「台灣橙茶」，茶改場長蘇宗振表示，台灣橙茶是可用機械採收茶菁後，經過重萎凋、適度炒菁、揉捻，讓形狀漂亮，滋味又能出來，再經控制發酵的新茶類製程，具技術簡單，省工、低碳等優點，未來結合各茶區作特色茶推動，往精緻茶方向發展，評估很具市場性。

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茶改場選育出的首個台灣商用茶新品種命名活動，由試飲過的民眾票選，最後由育種團隊之一的林祐瑩命名「豐鶴」以219票勝出，林祐瑩表示，「豐鶴」意思是香味怡人、用途多元且豐產，茶芽直立如紅鶴展翅高飛一般，「感謝茶改場茶樹育種研發團隊與各位投下寶貴一票」。

農業部政務次長胡忠一也於會中試喝「台灣橙茶」與「台茶廿六號」，並頒獎給各茶產業傑出貢獻者，包括「埔中茶傳統工藝傳承者」陳仙如、「鹿谷烏龍茶文化保存者」蘇文昭、「紅烏龍推手」吳秋伶，及已故的「茶界宗師」林馥泉、「名間埔中茶保存者」陳茂淳、「四季春發現者」張文輝，三位皆由家人代領。

60歲吳秋伶為「紅烏龍推手」，現居台東鹿野，2008年使用茶改場研製的紅烏龍，陸續在各大茶賽與茗茶評比獲得金牌，並將紅烏龍行銷至國外，近年參加東京食品展，促成日商來台經銷，打開日本市場。吳秋伶表示，由於台東的風土環境，讓種植的紅烏龍具特殊花香、果香及蜜香，一路上感謝許多貴人協助，得到此獎可說是茶人一生中最重要的榮耀。

「傳統手工製茶鹿谷烏龍茶文化保存者」81歲蘇文昭，現居南投縣鹿谷鄉凍頂山，自幼跟隨父親學習茶園管理與製茶，傳承炒茶技術，蘇文昭表示，古式手炒茶琥珀色的茶湯及滋味醇厚回甘的風味，跟機器不一樣，不過炒茶環境高溫達300度，又極花時間，非常辛苦，他感謝南投縣政府文化局、鹿谷鄉農會與鄉公所協助推廣茶產業。

「台茶26號」命名票選活動，由育種團隊之一的林祐瑩（左一）命名「豐鶴」以219票勝出。（記者黃政嘉攝）

現居台東鹿野的吳秋伶（右）為「紅烏龍推手」。（記者黃政嘉攝）

「傳統手工製茶鹿谷烏龍茶文化保存者」81歲蘇文昭（左）與兒子合影。（記者黃政嘉攝）

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