茶改場將採「雙總場」！楊梅總場續留 嘉義觸口另建新總場

農業部茶及飲料作物改良場至今有121年歷史。（記者黃政嘉攝）

2024/08/03 16:43

〔記者黃政嘉／桃園報導〕農業部茶及飲料作物改良場傳將牽至嘉義，桃園市副市長蘇俊賓、立委涂權吉今皆表達希望總場續留桃市；茶改場長蘇宗振回應，會以「雙總場」概念做規劃，楊梅總場會留著，飲料作物及食農教育、新的加工工廠與製程，則貼近產區移到南部去，希望在嘉義觸口地區成立一座新總場，計畫陳報行政院審查中。

桃園市副市長蘇俊賓強調，市府與茶改場合作多年，桃市發展智慧農業離不開茶改場的專業技術支持，希望總場續留桃市，與市府攜手推動桃竹苗地區的茶產業發展。

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茶改場長蘇宗振表示，茶改場改制之後，研究範圍變成茶及飲料作物，目前南投縣、嘉義市是全國最大的兩個茶區，以民間茶區的種植面積來講，目前是有比較南移的現象，做規劃的時候，包括技術研發，在跟產業的對接上，有一塊功能性的業務拓展到南部地區，以功能性來做區隔，但可能南部還是會包括一部分特色茶，那楊梅總場這邊原有的業務，包括指導茶農的部分仍會繼續維持，對桃竹苗農民、產業的協助不會減少。

涂權吉表示，楊梅的農業部茶改場已有121年的歷史，算是歷史文物古蹟，也代表我們桃園楊梅在地特色指標，而且占有大片綠地，就像生態公園，地方的民眾都希望能夠繼續保留茶改場，如果以雙總場的概念進行，那也是樂觀其成，最大目的就是希望保留楊梅總場。

農業部茶及飲料作物改良場傳將牽至嘉義，桃園市副市長蘇俊賓希望總場續留桃市。（記者黃政嘉攝）

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