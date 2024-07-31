全台農損金額近28億元 香蕉、蚵仔受損嚴重

凱米颱風致全台農損金額已破27億元。（資料照）

2024/07/31 19:37

〔記者楊媛婷／台北報導〕受凱米颱風影響，全台農損已近28億元，截至今（31日）下午5時，農業部的農業災情報告顯示，農作物受損最嚴重的是香蕉，農損金額達2.82億元；畜產損失最嚴重的是雞隻，受損金額達2.19億元；漁產損失最嚴重的是蚵仔，受損金額達2.3億元。

農糧署、漁業署、畜牧司、林保署彙整各縣市查報資料，全台農損金額達27億8310萬元，若以縣市區分，雲林損失最嚴重，達6.84億元，嘉義4.2億元、屏東4.71億元、台南3.79億元、高雄2.79億元、彰化1.58億元、台中1.33億元。

請繼續往下閱讀...

若以農產作物區分，受損最嚴重的是香蕉茄是為番石榴、柳橙、竹筍、梨子，總受損金額達18億527萬元；畜產損失金額目前為2億6660萬元，其中有192萬隻雞隻受損，金額為2億1972萬元；漁產損失達5億8328萬元，主要受損的為蚵仔；民間設施損失金額則為1億2049萬元。

農業部長陳駿季表示，這波短期葉菜類影響較大，不過約3週就可復耕收成，至於水產品、畜禽產品等在農曆7月與隨後而來的中秋節都供應無虞，而為避免不肖業者哄抬物價，政院已跨部會協調將展開聯合稽查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法