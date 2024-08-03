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明天鬼門開 高雄市推治喪禮廳半價優惠

明天農曆7月鬼門開，高雄市推治喪禮廳半價措施。（記者陳文嬋攝）

明天農曆7月鬼門開，高雄市推治喪禮廳半價措施。（記者陳文嬋攝）

2024/08/03 19:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕明天農曆7月鬼門開，過去民間習俗不辦喪事，高雄市民政局殯葬管理處推出禮廳半價優惠，可節省民眾荷包900元以上；近年加強宣導農曆7月吉日治喪，也比過去同期治喪人數增約1成，與其他月份相比差異不大。

殯管處近年加強宣導農曆7月治喪，仍有許多吉日提供民眾選擇，並針對民眾農曆7月使用公立殯葬設施，殯管處依「高雄市公立殯葬設施收費標準」，提供民眾租用禮廳半價優惠，價格從1800至6800元不等，半價優惠至少省下900元，希望提升民眾農曆7月治喪意願；火化場、冷凍櫃、納骨塔價格則維持不變。

殯管處表示，以近年來農曆7月為例，每日約50個櫃位未使用，民眾治喪大多選擇吉日，冷凍櫃量能充足，未有火化或冷凍不足情事，去年農曆7月單日最高火化數量達109件，已與其他月份相當，凸顯宣導農曆7月治喪頗具成效。

此外，殯管處自上個月起每日不限火化件數，第一殯儀館火化量能每日可突破百具大體，非僅有火化96具情形，火化時間皆依民眾預約時間辦理，且資訊透明公開，只要民眾有預約，當日一定處理完畢，火化量能充足。

另第一殯儀館周邊相關殯葬業者自高雄縣市合併前已存在多年，殯館處受限法令限制，除了持續輔導業者改善設施外，也針對第一殯儀館量能進行改造規劃，近年也有業者完成私立合法殯儀館開幕啟用，逐漸改善周邊設施不足問題，殯管處也針對私人殯葬業者周邊交通及環境，每日派員巡查、清理勸導改善，提升整體治喪環境。

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