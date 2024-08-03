旗鼓渡輪尖峰時間4艘營運變3艘 旗津人抱怨拉長候船時間

往返旗津和鼓山行駛的渡輪，近日尖峰時間從原本的4艘執勤降為3+1方式，旗津居民向議員抱怨候船時間拉長造成不便。（記者許麗娟攝）

2024/08/03 12:18

〔記者許麗娟／高雄報導〕民進黨高雄市議員簡煥宗今（3）日在臉書發文指出，近日收到旗津居民抱怨，指平日上班的尖峰時刻應投入4艘渡輪輸運，現在卻只剩下3艘，因此拉長了平均候船時間，造成旗津居民不便；高雄市輪船公司表示，是採3艘執勤1艘備勤，平均班距約10至15分鐘，載運量也從不到5成增至5成以上。

簡煥宗指出，輪船公司未經與地方溝通，也未與民意代表討論，便私下自行調整旗鼓航線尖峰時刻的班距，要求輪船停駛以節省船員工作費用及輪船相關費用，罔顧企業社會責任，一心只想以營利及賺錢為目的，完全忘記大眾運輸應當以民眾利益為優先，如此的行為，根本是變相犧牲旗津居民的通勤權益。

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簡煥宗說，除此之外，輪船公司董事長黃淑美還說未來要考慮限制旗津卡的使用次數，每人每天只有2次免費通勤，超過次數就須自費，這完完全全是將旗津人的權益視若敝屣，想要開源節流卻將歪腦筋動到旗津人頭上，實在是吃人夠夠！

簡煥宗提及，旗津之所以會成為島嶼，是因為高雄港在二戰後第一港口不敷使用，且其水深無法供洲際貨櫃輪進出，因此計畫將旗津南部挖空，打造第二深水出入港口，也就是旗津居民犧牲交通權益換來了台灣的經濟榮景。

高雄市輪船公司因配合市府執行旗津區居民免費乘船公共政策，卻因渡輪營運未能有效改善虧損，加上旗津卡票券管控未落實，長年虧損又未償債務，財務結構惡化，累積虧損達11億556萬餘元，引起審計單位關切。

為有效降低人力及營運成本，7月起高雄市輪船公司針對渡輪班距進行調整，高雄輪船公司總經理李虎辰表示，原本尖峰時間是4艘執勤，班距約8至10分鐘，載運量在5成以下；現行採3+1的方式，由3艘執勤、1艘備勤，平均載運量約5至7、8成左右，班距約8至10分鐘，雖然候船時間拉長約3、5分鐘，但載運量高，且能有效降低人員的負擔和航行的風險，使人員有時間休息和做船舶維護、保養任務和設備檢查等工作，一旦現場候船民眾增加，備勤輪船也會適度加入調節。

至於免費旗津卡造成輪船公司沉重的財務負擔，甚至有濫借他人使用之問題，因主要服務旗津居民上下班課為主，有考量每人限制1天2次，超過就自費，才不會無限量擴張，但需經董事會支持，也會跟旗津的議員里長溝通才上路。

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