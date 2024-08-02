「秋來苗栗 與愛相遇」 單身聯誼活動2日開放報名

苗栗縣長鍾東錦（中）抽出男、女生各三名幸運序號，凡報名排序為抽中幸運數字的參加者可保證錄取。（記者張勳騰攝）

2024/08/02 14:42

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府扮起紅娘，鼓勵單身男女找到伴侶，結成連理，將於9月14日舉辦「秋來苗栗 與愛相遇」單身聯誼活動，今（2）日舉行宣傳記者會，由縣長鍾東錦現場抽出幸運數字，男女各3位，報名排序為抽中幸運數字的參加者可保證錄取，鍾東錦也鼓勵單身男女踴躍報名參與，盼能好事成雙，覓得好姻緣。

苗縣府民政處長巫恒昭表示，每年的9月14日為「音樂情人節與相片情人節」，為搭配如此美麗的日子，此次單身聯誼活動將在日本電影「你的名字」場景中神社一隅的通霄鎮「通霄神社」及充滿異國風情的網紅景點苑裡鎮「綠意山莊」舉辦，藉由漫遊日式神社、趣味互動遊戲、IG打卡合影及手作情緣，尋找速配情人，迎向愛情。活動當天，參加者均可獲得苑裡在地農特產品「貓貍丹參」茶包，取其諧音及意涵，「喝了丹參，告別單身」。

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鍾東錦抽出男生「3、7、18號」，女生「26、28、30號」，報名排序為此幸運數字的參加者可保證錄取；此次單身聯誼活動號召40位單身男女在一日小旅行中來場浪漫約會，設籍苗栗縣或於苗栗縣就學、就業之年滿25歲以上之單身者均可參加，活動全程免費，僅需繳交1000元保證金，全程參與現場退還；採網路報名，即日起8月25日或額滿為止，相關訊息可上（https://www.miaoli.gov.tw/civil_affairs/），或電洽：037-322451、賴小姐。

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