首度放寬資格！森林護管員11月甄試 高中以上不限科都可報考

新一批的森林護管員將於11月甄試招考。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/08/02 12:39

〔記者楊媛婷／台北報導〕在我國保護山林第一線的森林護管員甄試考試將於11月舉行，農業部林業及自然保育署今（2日）表示，今年首次招考放寬資格，不再限於農業、海事、工業等科別，只要具有高中以上學歷、65歲以下人士，並且有普通重機駕照者就可報考，月薪將從3.2萬元起跳。

森林護管員是山林治理的最前線，林保署表示，這次招考資格放寬為高中以上畢業不限科系，年齡65歲以下，身體狀況良好，能勝任高山地區林野工作，並領有普通重型機車駕照，熟練騎乘125C.C.以上循環檔機車者，甄試將分2階段舉行，第一階段術科測驗包含實地騎乘125C.C.（含）以上循環檔機車及負重跑走兩項，成績均合格者，始得參加第二階段筆試（包含作文、森林及自然保育概論）及口試。

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林保署表示，森林護管員的月薪是3萬2296元起跳，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至4萬8444元。此外，根據工作地點，另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬；執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費，享有年終獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等權益及福利。

森林護管員的業務包含森林資源調查、經營與保護；林地管理及植樹造林、撫育；林區步道巡護、野生動植物保育與棲地保護；防災工程測繪與監工、林道與林業設施維護；綠色森林產業輔導與山村部落社區陪伴等。

有意願報名參與甄試者，可於林保署全球資訊網之「森林護管員甄試相關資訊」下載命題大綱及歷年試題。

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