台中公布飲冰品抽驗 2家知名手搖飲店被開罰

食安處稽查抽驗飲品業者。（食安處提供）

2024/08/01 13:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕炎炎夏日，台中市食品藥物安全針對手搖飲及冰品製造業者進行稽查抽驗，今天公佈夏季飲冰品稽查專案結果，其中知名連鎖飲料店N2GO coffee&tea朝富店的以及參杯東海店的金萱烏龍（熱）總熱量標示不實，依違反食安法開罰。

食安處表示，N2GO coffee&tea朝富店的咖啡原料原產地標示不實且未標示咖啡因含量，已依食安法處分4萬元；以及參杯東海店的金萱烏龍（熱）的總熱量檢驗結果與現場標示不符，已移請標示負責廠商所轄機關桃園市衛生局查辦並處分3萬元。

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食安處指出，此次專案的重點為作業及環境的衛生稽查、冰塊、成品及原配料抽驗、食品業者登錄、現場調製飲料標示、原料效期、來源文件保存及產品責任保險等項，食品衛生及現場調製飲料標示共稽查31家，食品衛生部分全數合格；另外冰塊、成品及配料等共抽驗37件。

食安處也說，夏季氣溫炎熱潮濕，微生物容易滋生，飲冰品業者應落實衛生自主管理，除留意製作環境衛生及原料成品保存環境，應注意儲存溫度，定期更換製冰機或飲水機濾心；人員衛生方面應每年辦理從業人員健康檢查、注意手部清潔等個人衛生，以確保符合食品良好衛生規範準則。

食安處提醒，具有商業登記、公司登記或工廠登記的餐飲業者，應事先完成投保產品責任保險，保存保險文件並維持保險單有效性。連鎖飲料店、便利商店及速食業，也應依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，除標示現場調製飲料的「總糖量及總熱量」外，也要記得標示茶葉原料原產地、咖啡原料原產地及咖啡因含量，並注意果蔬汁飲料品名標示，透過公開上述資訊，使消費者能正確選用適合自己的產品。

食安處補充，最新稽查或抽驗結果，市民朋友可至「台中食藥安智慧雲-食安GIS專區」（ https://gov.tw/eyJ ）查詢下載，查詢飲冰品業者相關稽查及抽驗結果；另食安處每年舉辦優良手搖飲業者分級評核5年來共有302家優良店家，衛生安全評核通過者，授予優良標章，今年的評核活動已開始報名，飲冰品業者可上食安處網站報名參加。

食安處抽驗食用衛生冰塊。（食安處提供）

安處稽查抽驗包裝冰品。（食安處提供）

食安處人員說明現場調製飲料標示規定。（食安處提供）

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