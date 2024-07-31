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台中又見偷排廢水 溝渠滿是泡沫抓元凶開罰

台中太平區甲堤路旁的溝渠布滿泡沫水，經環保局稽查人員追查，發現是一家金屬研磨工廠偷排廢水。（江和樹提供）

台中太平區甲堤路旁的溝渠布滿泡沫水，經環保局稽查人員追查，發現是一家金屬研磨工廠偷排廢水。（江和樹提供）

2024/07/31 12:19

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區甲堤路旁溝渠，昨天中午民眾發現溝渠中滿是泡沫廢水，立即向民眾黨台中市議員江和樹通報，江和樹到場時發現泡沫綿延數百公尺，懷疑有工廠偷排廢水，立即通報市府環保局，環保局稽查人員出動空拍機向上游追查，發現是一家金屬研磨工廠違法排放，已依水污染防治法開罰並勒令停工。

市議員江和樹表示，昨天中午12點多接獲民眾通報，太平區甲堤路旁的溝渠布滿泡沫，懷疑又有不肖工廠偷排廢水，到場查看後，發現溝渠內泡沫綿延數百公尺，因往下游排入大里溪，不但污染河川，還會影響灌溉水，實在非常可惡。

江和樹表示，到場查看後立刻通報市府環保局，環保局稽查人員到場後向上游追查，順利查獲偷排廢水的工廠，除希望環保單位對於類似偷排業者都能嚴查重罰，也提醒業者不要再抱持僥倖心態偷排廢水污染環境。

市府環保局稽查大隊長羅文龍表示，接獲通報立刻派稽查人員到場，並出動空拍機向上游追查，因上游並無出現泡沫，縮小範圍後發現是甲堤路旁一家金屬表面處理作業（震動研磨）工廠，該工廠未領有水污染防治貯留許可文件，卻從事金屬表面處理作業並貯留作業廢水，已經違反水污染防治法第20條第1項規定，除依法告發並勒令停工。

台中太平區甲堤路旁的溝渠布滿泡沫水，環保局追查出是一家金屬研磨工廠偷排廢水，已勒令停工。（市府環保局提供）

台中太平區甲堤路旁的溝渠布滿泡沫水，環保局追查出是一家金屬研磨工廠偷排廢水，已勒令停工。（市府環保局提供）

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