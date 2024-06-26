高雄嚴查、重罰鳳山溪偷排 爭取經費提升水淨場效能改善水質

鳳山溪長期遭受污染，造成水質不佳。（記者陳文嬋攝）

2024/06/26 23:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山溪中上游1300多家工廠林立，長期違規排放造成鳳山溪污染，近1週黑又臭引發民怨，市長陳其邁視察要求環保局祭出鐵腕取締展現決心，水利局爭取中央經費提升水淨場效能，將鳳山圳及坔埔排水截流引入水淨場處理，搭配鳳山溪清淤改善水質。

鳳山溪全長20公里橫跨6個行政區，中上游1300多家工廠林立，列管事業僅約80家，光金屬及機械製品逾600家、食品製造業約200家，長期違規排放造成污染，近1週黑又臭造成大量死魚，地方希望市長陳其邁不只拚經濟，應提供優質水環境，顧好民眾生活品質。

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根據市府統計，環保局去年查獲48家次違規工廠，共裁罰450.2萬元，今年上半年裁處23家次違規工廠，總計開罰69萬元；其中1間大型團膳工廠承包學校營養午餐，1年多來7次違規，環保局裁罰21萬元，地方要求市府將違規工廠列入黑名單，不該再承包市府營養午餐，避免業者賺錢、地方受害。

陳其邁視察鳳山溪，要求環保局嚴格取締、加重裁罰違規業者，近期將邀集沿線業者開會，祭出鐵腕取締展現決心，並指示水利局爭取中央經費，初估大約9千萬元，提升水質淨化場效能，將上游鳳山圳及坔埔排水，截流引入水淨場處理，改善鳳山溪水質。

水利局也於鳳山溪上游山仔頂溝增設移動式抽水機，引山仔頂滯洪池水挹注鳳山溪改善水質，今協調農水署高雄區管理處於鳳山溪上游，引坔埔灌溉排水放流鳳山溪，將每日放水3.5萬噸，增加鳳山溪川流量，並辦理濟安橋至大智陸橋段清淤6月底完工，下游大智陸橋至博愛橋將接力清淤，預計7月中旬完成。

經發局將針對中上游未登記工廠廢水特性、廢水量、法令規範等，進行整體計畫檢討評估，輔導業者改善廢污水處理，同時依工輔法研擬「高雄市政府輔導未登記工廠設施改善補助要點」，補助廢污水處理設施部分廢（污）水處理設備等，鼓勵各工廠完成各自廠內污水處理改善，降低對鳳山溪環境污染。

高雄市水利局於鳳山溪下游清淤。（記者陳文嬋攝）

高雄市水利局將爭取中央經費，提升水質淨化場效能。（記者陳文嬋攝）

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