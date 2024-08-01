為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

東勢上城停車場遭棄置廢果袋 改定時定點清運、農友亂丟要罰

東勢上城停車場，長期遭農友堆置廢果袋。（環保局提供）

東勢上城停車場，長期遭農友堆置廢果袋。（環保局提供）

2024/08/01 13:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區上城停車場長期遭農民放置廢棄的水果套袋，居民反映已長期放置7年，嚴重影響附近居民的生活環境，台中市環保局表示，當初是與農友協調暫時存放廢果袋，再由清潔隊派員收取，即日起將改為每週二、五下午5點到6點，定時定點清運，若農友隨意棄置果袋將開罰。

東勢區長翁培真表示，上城停車場為公有停車場不收費，之前因農友種植高接梨，每年6月至9月棄置的果袋，暫時放置在該處由清潔隊派員收取，後因桃、甜柿等採收，果袋也陸續放在該地，形成一年約有半年時間堆放果袋，近年來居民不斷陳情影響環境，因此，8月1日起，改為每週二、五下午5點至6點，由環保局派專人專車收運清理。

環保局長陳宏益表示，一般垃圾定時定點清運多在路邊，在停車場是比較方便；環保局為免影響環境，現場已裝有監視系統，並加強巡檢稽查作業，避免民眾隨意丟棄垃圾情形，以維護周遭環境衛生。

民眾則質疑停車場是供停車使用，本來是方便農民水果採收後暫放，但已經放置7年，「可以換其他地方嗎？」就算臨時也要給個期限，如果亂丟垃圾行為勸說無效，就該嚴格執行。

東勢上城停車場淪為廢果袋棄置天堂， 環保局即日起改定時定點清運，農友亂丟要開罰。（環保局提供）

東勢上城停車場淪為廢果袋棄置天堂， 環保局即日起改定時定點清運，農友亂丟要開罰。（環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
笨賊拍檔潛入車內行竊 觸動行車記錄器還笨到留下發票
2024/07/30 11:50

笨賊拍檔潛入車內行竊 觸動行車記錄器還笨到留下發票
彰化和美車位難求 舊宿舍拆掉先蓋停車場
2024/07/31 16:06

彰化和美車位難求 舊宿舍拆掉先蓋停車場

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
桃園新民大樓8/12動工拆除 明年4月完工暫闢為停車場
2024/07/31 20:11

桃園新民大樓8/12動工拆除 明年4月完工暫闢為停車場
後龍鎮立停車場出現坑洞 苗縣府：初判與附近建案天坑無關
2024/08/01 10:53

後龍鎮立停車場出現坑洞 苗縣府：初判與附近建案天坑無關

公勢力加持投資台灣正夯 企業佈局首選桃園新時代A辦地標
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播