東勢上城停車場遭棄置廢果袋 改定時定點清運、農友亂丟要罰

東勢上城停車場，長期遭農友堆置廢果袋。（環保局提供）

2024/08/01 13:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區上城停車場長期遭農民放置廢棄的水果套袋，居民反映已長期放置7年，嚴重影響附近居民的生活環境，台中市環保局表示，當初是與農友協調暫時存放廢果袋，再由清潔隊派員收取，即日起將改為每週二、五下午5點到6點，定時定點清運，若農友隨意棄置果袋將開罰。

東勢區長翁培真表示，上城停車場為公有停車場不收費，之前因農友種植高接梨，每年6月至9月棄置的果袋，暫時放置在該處由清潔隊派員收取，後因桃、甜柿等採收，果袋也陸續放在該地，形成一年約有半年時間堆放果袋，近年來居民不斷陳情影響環境，因此，8月1日起，改為每週二、五下午5點至6點，由環保局派專人專車收運清理。

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環保局長陳宏益表示，一般垃圾定時定點清運多在路邊，在停車場是比較方便；環保局為免影響環境，現場已裝有監視系統，並加強巡檢稽查作業，避免民眾隨意丟棄垃圾情形，以維護周遭環境衛生。

民眾則質疑停車場是供停車使用，本來是方便農民水果採收後暫放，但已經放置7年，「可以換其他地方嗎？」就算臨時也要給個期限，如果亂丟垃圾行為勸說無效，就該嚴格執行。

東勢上城停車場淪為廢果袋棄置天堂， 環保局即日起改定時定點清運，農友亂丟要開罰。（環保局提供）

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