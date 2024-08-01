嘉縣辦無人機博覽會 亞創盃競賽率先展開

嘉義縣政府舉辦無人機體驗營，有飛行足球等體驗。（記者林宜樟攝）

2024/08/01 11:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推動無人機產業發展，今起在亞洲無人機AI創新應用研發中心（簡稱亞創中心）舉辦無人機博覽會系列活動，亞創盃無人機競賽率先開跑，明、後天為無人機體驗營隊、8月10日無人機創意設計競賽、8月11日無人機日博覽會，活動涵蓋國小、國高中及大專院校等各學齡段，促進推動更多元的科技教育。

為了推動無人機產業基礎，培育專業人才，嘉義縣政府推動無人機科技教育從校園教育扎根開始，縣長翁章梁表示，無人機國家隊落腳嘉義縣，期盼培育在地人才籌組嘉義縣在地「機隊」，辦理無人機體驗營隊及競賽，培育未來無人機產業人才。

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今年的無人機體驗營隊由進駐亞創中心新樂飛無人機公司及台灣希望創新公司擔任師資團隊，具有豐富無人機課程教學經驗，課程內容包含基礎飛行原理、無人機的組裝、操作體驗及飛行比賽等，國高中營隊首次結合時下最新最夯的無人機足球（Drone Soccer）作為課程主題，讓學員們能親身感受這最新的國際競賽運動。

嘉義縣政府與永慶高中、東石國中及虎尾科技大學辦理「亞創盃—嘉義縣112學年度無人機競賽」，競賽有縣內12所國中小學校60支隊伍，60名學生報名參賽，縣府教育處表示，縣府致力耕耘無人機教育工作，透過競賽，讓參賽者對於無人機概念、操作技術及進階應用有更深層的認識，8月10日將再與中華民國航空太空學會及國立成功大學共同辦理「2024台灣無人飛機創意設計競賽」，辦理對象為國內大專院校、高中職學生，分為創新設計組與飛機設計組，共有17隊報名參加。

縣府經濟發展處處長江振瑋表示，亞創中心已吸引超過46家國內外產官學研等單位進駐，超過20個國外單位參訪，8月11日舉辦「2024無人機日—亞洲無人機AI創新應用博覽會」，每年藉由無人機日博覽會活動，讓民眾近距離參觀台灣最新的無人機與技術應用，實際體驗無人機的操作，博覽會的亮點包括無人機主題展、無人機應用SHOW及無人機論壇等，還有搞飛機親子市集、無人機童樂會及無人機小學堂闖關，活動現場將限量發放「嘉碼券」，參加民眾只要用50元即可換取面額150元的嘉碼券，可於當天市集、餐車、嘉義優鮮及商圈等攤位使用。

學生操控無人機進行競賽。（記者林宜樟攝）

操控者操作有趣的無人機穿越各關卡。（記者林宜樟攝）

飛行足球是最近熱門的無人機活動。（記者林宜樟攝）

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