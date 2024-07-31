為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「水果外交」奏效 日本友誼市賣芒果挺台南

日本弘前市會場販售台南芒果及芒果甜點。（台南市府提供）

日本弘前市會場販售台南芒果及芒果甜點。（台南市府提供）

2024/07/31 21:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲以實質的城市外交向友誼市行銷台南，許多日本友誼市都配合響應，除了日本水上町將學生營養午餐吃芒果的日子定為「台南芒果日」，山形市、弘前市也都不約而同在當地舉辦活動銷售推廣台南芒果。

山形市2017年與台南締約後已多次在當地活動設攤介紹台南，今年7月6日、7日更選在人來人往的公路休息站「道之驛山形藏王」舉辦台南芒果推廣銷售活動，由於民眾踴躍參加，現場大排長龍，所有品項都於營業時間結束前全部完售。

活動會場也播放黃偉哲祝賀影片、設置展板介紹雙方交流，期讓市民全面性地了解台南山形市。7月初該市市長佐藤孝弘也剛率51人市民團造訪台南，黃偉哲送上有多種芒果的「芒果寶盒」以及紅白火龍果、鳳梨等，希望訪團回國後將台南水果的美味介紹給更多朋友。

日本弘前市多年來與台南市進行蘋果與芒果的交流，自2012年起每年7月都在當地百貨公司辦理小型芒果特賣會，11月再到台南辦理文化物產展，期間僅因疫情爆發中斷。今年弘前市在疫後再度舉辦台南芒果特賣會，並特別改至「蘋果公園」舉辦。

該公園有賴清德總統在台南市長任內種植的「總統之樹」，再加上賣場以「台南400」意象海報裝點，發放台南芒果文宣及觀光文宣，希望藉此讓弘前市民們更了解友誼市台南。

台南市長黃偉哲說，對於許多日本友誼市的城市外交及行銷上的努力都秉持感恩的心情，台南用心推動實質城市外交，日本友誼市都有感受到，未來也會持續促進國際間的交流，讓更多朋友認識台南。

日本弘前市以「台南400」元素裝點芒果販售會場。（台南市府提供）

日本弘前市以「台南400」元素裝點芒果販售會場。（台南市府提供）

日本山形市台南芒果推廣銷售活動，吸引當地民眾來嚐鮮。（台南市府提供）

日本山形市台南芒果推廣銷售活動，吸引當地民眾來嚐鮮。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南芒果 進軍日友誼市營養午餐
2024/07/31 05:30

台南芒果 進軍日友誼市營養午餐
台南芒果熱銷新加坡 黃偉哲扮「超級一哥」
2024/06/28 20:33

台南芒果熱銷新加坡 黃偉哲扮「超級一哥」

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
推銷芒果、觀光 黃偉哲快閃赴日超市
2024/06/17 05:30

推銷芒果、觀光 黃偉哲快閃赴日超市

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播