「水果外交」奏效 日本友誼市賣芒果挺台南

日本弘前市會場販售台南芒果及芒果甜點。（台南市府提供）

2024/07/31 21:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲以實質的城市外交向友誼市行銷台南，許多日本友誼市都配合響應，除了日本水上町將學生營養午餐吃芒果的日子定為「台南芒果日」，山形市、弘前市也都不約而同在當地舉辦活動銷售推廣台南芒果。

山形市2017年與台南締約後已多次在當地活動設攤介紹台南，今年7月6日、7日更選在人來人往的公路休息站「道之驛山形藏王」舉辦台南芒果推廣銷售活動，由於民眾踴躍參加，現場大排長龍，所有品項都於營業時間結束前全部完售。

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活動會場也播放黃偉哲祝賀影片、設置展板介紹雙方交流，期讓市民全面性地了解台南山形市。7月初該市市長佐藤孝弘也剛率51人市民團造訪台南，黃偉哲送上有多種芒果的「芒果寶盒」以及紅白火龍果、鳳梨等，希望訪團回國後將台南水果的美味介紹給更多朋友。

日本弘前市多年來與台南市進行蘋果與芒果的交流，自2012年起每年7月都在當地百貨公司辦理小型芒果特賣會，11月再到台南辦理文化物產展，期間僅因疫情爆發中斷。今年弘前市在疫後再度舉辦台南芒果特賣會，並特別改至「蘋果公園」舉辦。

該公園有賴清德總統在台南市長任內種植的「總統之樹」，再加上賣場以「台南400」意象海報裝點，發放台南芒果文宣及觀光文宣，希望藉此讓弘前市民們更了解友誼市台南。

台南市長黃偉哲說，對於許多日本友誼市的城市外交及行銷上的努力都秉持感恩的心情，台南用心推動實質城市外交，日本友誼市都有感受到，未來也會持續促進國際間的交流，讓更多朋友認識台南。

日本弘前市以「台南400」元素裝點芒果販售會場。（台南市府提供）

日本山形市台南芒果推廣銷售活動，吸引當地民眾來嚐鮮。（台南市府提供）

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