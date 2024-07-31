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八掌溪防洪規劃5標緊急採購工程 水利署拜會嘉檢防範不法

水利署長賴建信（右四）今拜會嘉檢檢察長陳松吉（左三）。（第五河川分署提供）

水利署長賴建信（右四）今拜會嘉檢檢察長陳松吉（左三）。（第五河川分署提供）

2024/07/31 20:23

〔記者王善嬿／嘉義報導〕凱米颱風致雲嘉南災情嚴重，日前行政院長卓榮泰視察台南後壁區八掌溪菁寮段溢堤搶修復原工程時，指示先解決民生問題、儘速復原；水利署規劃辦理「八掌溪緊急河道整理工程（A~E標）」共5標緊急採購，水利署長賴建信今與五河川分署長吳明華等人，拜會嘉義地檢署檢察長陳松吉，共同防範不法情事發生。

水利署表示，凱米颱風致阿里山區樟腦寮2雨量站最大24小時累積降雨量高達880毫米，颱風期間總雨量達1194毫米，大於200年重現期；奮起湖雨量站最大24小時累積降雨量達113.5毫米，颱風期間總雨量達1665毫米，大於100年重現期，由於降雨延時過長、雨量過大，宣洩不及超過八掌溪防洪保護標準，造成斷面47至69間多處溢堤。

賴建信說，八掌溪颱風期間水位暴漲，洪水過後河道淤積驟增，讓防洪功能大減。為加速擴大通洪斷面改善，水利署規劃辦理「八掌溪緊急河道整理工程（A~E標）」計5標緊急採購，除現有第五河川分署人力外，另調派3個河川分署人力，共同攜手儘速完成緊急工程。

賴建信說，緊急採購首重效率，水利署力求採購公開透明及實踐公正程序，各項緊急採購都盡可能上網公開，希望兼顧廉能透明與品質，避免不當勢力趁機介入謀取「災難財」。

賴建信表示，未來水利署也將持續推動八掌溪治理計畫，包括拓寬八掌溪瓶頸段，現正徵收用地，完工後可打開河段，提升現有防洪治理標準。

陳松吉表示，支持行政機關依法辦理緊急採購作業，若有不當勢力企圖介入，地檢署會成為轄區水利機關的後盾，與水利署攜手維護公共工程品質，協助水利署依法盡速推動災後復原工作，以維護民眾生命財產安全。

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