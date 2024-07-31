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高雄小學生陳璿亦、邱柏睿 勇奪國際機器人大賽國中組冠軍

高雄市國小學生（右1）、邱柏睿（中）在2024 RoboRAVE澳洲世界賽跨區挑戰國中組Line Following（循線感應），以完美零失分成績打敗世界90支隊伍，勇奪國中組冠軍。（高市教育局提供）

高雄市國小學生（右1）、邱柏睿（中）在2024 RoboRAVE澳洲世界賽跨區挑戰國中組Line Following（循線感應），以完美零失分成績打敗世界90支隊伍，勇奪國中組冠軍。（高市教育局提供）

2024/07/31 19:19

〔記者蘇福男／高雄報導〕國際機器人大賽台灣學子再度大放異彩，高雄岡山後紅國小5年級學生陳璿亦、前峰國小邱柏睿2人組隊，參加2024 RoboRAVE澳洲世界賽，跨區挑戰國中組Line Following（循線感應），以完美零失分成績打敗90支隊伍，國小生勇奪國中組冠軍。

RoboRAVE國際賽為全球知名機器人競賽，今年吸引全球各地超過500支隊伍，及澳洲頂尖機器人學生團隊參賽，參賽選手需在賽中展示創新設計、技術實力，並在各項目發揮卓越的機器人技術，展現未來科技的無限可能。

其中，循線感應（Line Following）項目今年競爭格外激烈，共有90支隊伍同場競技，參賽隊伍需即時完成程式修改，讓機器人能沿著比賽路線，以最快速度將乒乓球搬運至目標處並投入，在有限時間內完成最多進球即為勝者。

陳璿亦和邱柏睿共組「MakerStation創遊機器人」團隊參賽，現場跨區挑戰國中組，透過創意與機器人技術的結合，讓操控者與機器人展現最佳的互動，在機器人抵達終點時贏得熱烈掌聲，最後擊敗對手。

陳璿亦表示，這段賽程充滿挑戰，也讓他學到很多，特別感謝隊友邱柏睿和教練、老師、家長，讓他們堅持到最後，用機器人追求自己的夢想。

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