李子豪選讀技職在學考取10項證照 只花3年考上會計師

大學及碩士班總共累積10張證照，李子豪獲得教育部第17屆技職之光「技職傑出獎」肯定。（圖由技專校院招生總辦提供）

2024/07/31 16:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕目前任職「勤業眾信聯合會計師事務所」的李子豪，把握數學強項，高中就立志當會計師而選讀技職學校，在大學到研究所期間共考取10項證照，只花費3年時間就考上會計師。還獲得教育部第17屆技職之光「技職傑出獎」肯定。

國中數學成績出色的李子豪，高中選讀明道中學商管科，這也是重要人生轉捩點。他說，因為喜歡數學，第一次會計考試成績出色，老師選他擔任小老師，從此建立起學習自信與志向，成績也一路名列前茅，最終以高分進入雲科大會計系。

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相較於有人進入大學是快樂玩4年，李子豪表示，早在高中時就訂立「考上會計師、到四大會計事務所工作」目標，擬定計畫，分階段一步步達成志向。早在高中時就考取入門的會計丙級證照，大二時考取記帳士證照，並在大四時通過高級會計/審計專業認證，最終在碩一時考上會計師證照。

談到如何考上會計師，李子豪分析，會計師證照共要考7科，從前輩經驗中得知，平均要花4年考上，加上自己無法一邊工作一邊備考，因此擬訂一系列學習計畫，大三起就開始準備會計師考試和研究所考試，並透過組成讀書會互相切搓討論，最終只花費3年時間就考取會計師。

儘管李子豪大學期間忙於考取各種證照，但也積極參與校內外活動，更到泰北擔任國際志工，還透過面試取得參加「勤業眾信」事務所的冬令營資格。退伍後的李子豪到美國遊學半年，從中培養自己的獨立自主與英文溝通能力，種種都有助於讓他畢業後錄取事務所任職。

因在大學及碩士班總共累積10張證照，李子豪獲得教育部第17屆技職之光「技職傑出獎」肯定，也是該系第一位獲此榮譽的學生。李子豪以自身經歷鼓勵學弟妹，提早確立興趣志向，按部就班堅持到底，努力終會有回報，人生可以很精彩。

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