彭啟明：年底前公告碳定價、滾動調整價格

環境部長彭啟明（左）說，預計今年底前公告碳定價，「可能要5-6年後才會一噸排碳賣到1千元。」（記者黃旭磊攝）

2024/07/31 12:31

〔記者黃旭磊／台中報導〕首屆自然碳匯與碳權發展論壇上午在台中市舉辦，環境部長彭啟明、台灣碳權交易所董事長林修銘及總經理田建中等上百人與會，聚焦會談巴黎奧運減碳及碳訂價議題，彭啟明表示，初期碳定價不會高，預計今年底前公告碳定價，「可能要5-6年後才會一噸排碳賣到1千元。」

台灣碳權交易所主辦「第1屆淨零轉型暨自然碳匯與碳權發展趨勢論壇」今天在裕元花園酒店登場，農業部資源永續司長莊老達、農業金庫董事長吳明敏、前農業部長陳吉仲、中興大學副校長周濟眾及前立委蔡培慧，超過兩百名能源、農業及環保產官學研界人士與會，由南畝王生技執行長林宗富引言主持，聚焦淨零轉型趨勢，企業如何付出碳排費用及農民從賣碳得利轉型等面向。

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彭啟明強調，「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」（碳交易辦法）將於8月15日上路，陸續制定相關碳定價制度，目前碳費審議委員會4度開會討論碳定價金額，而台灣企業相當關心定價及填報問題，估計今年底前公告碳定價並將滾動式調整價格。

彭啟明說，台灣未來會走到總量管制碳交易，初期優惠費率碳定價不會高，一兩年內不會漲價，估計一頓排碳要賣到1千元可能要慢到要5-6年才會到，企業「免驚」會有單一窗口讓各界申報練習，碳定價不會收到幾百億元。

田建中表示，巴黎奧運使用自然碳匯（carbon sink）管制排碳，總排碳量170萬噸比前幾屆平均350萬噸減半，是有史以來最省碳奧運，選手村使用空調、床鋪及食物強調環保減碳，要求原則跟台灣相同、我國可說是「奧運等級」。

田建中說，今年10月會上線國內碳權交易平台，公告農業賣方及製造業須符合ESG（環保、社會責任及公司治理）買方相關專案，企業需與客戶維持關係，相信年底就會看到「碳有價時代」來臨。

台灣碳權交易所主辦「第1屆淨零轉型暨自然碳匯與碳權發展趨勢論壇」在裕元花園酒店登場。（記者黃旭磊攝）

超過兩百名能源、農業及環保產官學研界人士參與碳匯與碳權發展趨勢論壇。（記者黃旭磊攝）

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