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超商廣場「神秘臭味」源頭找到了！ 銅鑼中興工業區業者配合改善

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區一家便利超商前廣場，近2、3個月來不時瀰漫一股臭味，30日發現是來自與超商廣場一牆之隔的工廠露天堆放大量肥料半成品所致。 （圖由徐裕逢提供）

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區一家便利超商前廣場，近2、3個月來不時瀰漫一股臭味，30日發現是來自與超商廣場一牆之隔的工廠露天堆放大量肥料半成品所致。 （圖由徐裕逢提供）

2024/07/31 12:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉中興工業區一家便利超商前廣場，近2、3個月來不時瀰漫一股臭味，但過去未能發現源頭，銅鑼鄉民代表徐裕逢於昨（30）日下午再度接獲民眾陳情，經他通報縣府環保局人員到場，終於發現這股神秘臭味來自與超商廣場一牆之隔的工廠露天堆放大量肥料半成品所致，環保局今再前往稽查，業者已配合改善完成。

徐裕逢表示，近2、3個月來，他多次接獲鄉親陳情，指位中興工業區的7-11超商前停車廣場有一股像是動物糞便或像腐爛屍臭味、臭水溝味道的氣味，他也通報環保局人員到場了解，但因這股氣味是一陣一陣，未能發現源頭。

30日下午，徐裕逢再度接獲民眾陳情，他再度通報環保局人員到場，並經周邊廠區逐家訪查後發現，終於發現這股「神秘臭味」，來自與超商廣場一牆之隔的工廠露天堆放肥料半成品氣味飄散所致。

環保局表示，經稽查了解，該家工廠因準備歇業，業者為進行廠房設備整理，將肥料半成品以太空包、塑料桶包裝方式堆放於廠區露天堆放，使得氣味外逸。業者於昨天當場配合將露天堆放的肥料半成品等物移至廠房內；今天再派員稽查，已全數改善完成。

業者已配合將堆置戶外的肥料半成品移入廠房內放置。（圖由環保局提供）

業者已配合將堆置戶外的肥料半成品移入廠房內放置。（圖由環保局提供）

經環保局人員稽查了解，該家工廠因準備歇業，業者為進行廠房設備整理，將肥料半成品以太空包、塑料桶包裝方式堆放於廠區露天堆放，使得氣味外逸。（圖由環保局提供）

經環保局人員稽查了解，該家工廠因準備歇業，業者為進行廠房設備整理，將肥料半成品以太空包、塑料桶包裝方式堆放於廠區露天堆放，使得氣味外逸。（圖由環保局提供）

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