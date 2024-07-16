彰濱金屬工廠暗夜白煙漫天「如塵爆」 大數據循線揪出違規業者

彰濱工業區金屬熔煉業者未妥善收集廢氣，致廠房瀰漫白色煙塵。（環境部提供）

2024/07/16 13:12

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部運用區域智慧空品感測物聯網大數據發現，彰濱工業區的空品感測器，半夜時pm2.5的數據時常異常偏高，進一步使用熱顯儀鎖定可能違規工廠、入廠突襲稽查，揪出2家金屬熔煉工廠在夜間操作卻未妥善收集煙塵，導致大量白色煙塵有如塵爆般逸散到廠外，造成嚴重空氣污染，依空污法最重可罰2000萬元，後續將由彰化縣政府依法裁處。

環境部環境管理署中區環境管理中心主任葉廼群表示，此案運用區域智慧空品感測物聯網大數據追蹤約有半年時間，發現彰濱工業區部分幾個空氣盒子感測器，夜間pm2.5數據時常出現異常偏高，進一步使用熱顯儀縮小範圍及鎖定可能的違規工廠，近日夜間入廠突襲稽查，當場查獲這2家金屬熔煉工廠，有大量白色煙塵從廠房逸散排放至空氣中，「如塵暴般驚人」，造成嚴重空氣污染。

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葉廼群表示，金屬熔煉過程會產生大量煙塵，需要集氣收集污染物，推測可能因夜間離峰用電較便宜，業者為省成本選擇夜間操作，並認為稽查人員不會選在半夜上門稽查。其中一家業者沒有把集氣罩移動到鍋爐旁邊收集污染物，造成工廠內外煙塵瀰漫；另一家則是固定式集氣設備效率不足，造成含粒狀污染物煙塵從廠房出入口及通風口大量逸散至空氣中。

葉廼群表示，現場已要求業者立即停止異常排放煙塵的違規行為，並依照違反空氣污染防制法規定告發，可罰10萬元至2000萬元，後續由彰化縣政府依法裁處，並得令其停工或停業，後續也將追蹤業者改善情形。

彰濱工業區金屬熔煉業者未妥善收集廢氣，致廠房瀰漫白色煙塵。（環境部提供）

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