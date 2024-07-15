翔順工業無視停工禁令繼續排污 負責人判刑6月重罰百萬

無視停工禁令繼續排污，法官痛批業者目無法紀判刑，再重罰百萬。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/15 18:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕從事鋼鐵熱處理的新竹縣翔順工業負責人羅男，明知製程需向環保署申請許可，卻為牟利而擅自操作，被查獲勒令停工後，又擅自開工，新竹地院痛批羅男無視公權力且惡化空氣品質，嚴重影響環境生態及人民身體健康，依空氣污染防制法將羅男判刑6月，另對翔順再重罰100萬元。

法官調查，羅男為新竹縣翔順工業公司負責人，明知翔順從事鋼鐵熱處理業，原料有甲醇、焠火油、鋼鐵、鋼球鋼珠、丙烷，現場設備有加熱爐、焠火油槽、回火爐、噴砂機等，其製程屬環境保護署公告應向主管機關申請取得固定污染源操作許可證後，始得依許可證內容操作。

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然而羅男尚未申請取得操作許可證，仍擅行操作，108年3月25日，經新竹縣環保局派員前往稽查查獲後，裁處罰鍰12萬元、環境講習8小時，並命翔順公司「熱處理程序」自111年12月5日起停工，及限期於112年2月21日改善完成。

羅男仍竟不遵行停工命令，仍續行操作熱處理程序，去年5月12日新竹縣環保局接獲因民眾陳情派員前往稽查，再次查獲羅玉禎仍未取得固定污染源操作許可證違反停工命令，而查悉上情。案經保安警察第七總隊第三大隊報告偵辦。

法官審酌翔順公司未依規定取得固定污染源操作許可證，竟在經主管機關裁處罰鍰暨命停工後，為賺取個人私利，不遵行停工命令而違反禁令續為操作，無視公權力存在，對政府公權力威信傷害甚鉅，亦惡化空氣品質，汙染物將隨風勢、風向飄散四逸，嚴重影響環境生態及我國人民身體健康，將可能造成潛在疾病而干擾不特定多數人民之正常生活，影響所及深遠，所為至屬不該。

此外羅男多次經主管機關要求停工，仍為賺取個人及公司之錢財即無視而繼續排放汙染物，本案係因新竹縣環保局多次收到民眾陳情，表示聞到重油燃燒異味、油耗味等顯然將造成人體損傷之氣味，被告顯為明知故犯，甚至在本案進入偵查程序後，仍繼續排放空氣汙染物，目無法紀。最後法官將羅男依空氣污染防制法不遵行停工命令罪判刑6月，得易科罰金，另翔順工業再科罰金100萬元。

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