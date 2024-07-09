溪湖蓋豬糞尿處理中心處理全縣？ 縣府澄清：僅方圓3公里畜牧場

彰化民間盛傳「彰化縣畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」將處理全彰化縣之豬糞尿水，縣府農業處表示，此為錯誤訊息。（縣府提供）

2024/07/09 12:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為改善彰化縣東螺溪綠廊的水環境，縣府有意在溪湖鎮東螺溪流域設置畜牧糞尿處理中心，但近來有廣告車宣傳，該處理中心是全台規模最大，將透過運屎槽運送豬屎尿，未來將會嚴重造成空污，對此，縣府表示，此為錯誤訊息，該處理中心可處理6萬頭豬的糞尿，處理方圓3公里之畜牧場，收集量能為600公噸，並非收集全彰化縣豬糞尿水。

農業處指出，這項錯誤訊息不僅誤導在地民眾造成恐慌，更誤解縣府興建公共建設整治東螺溪美意，畜牧糞尿多元利用資源化的處理設備，在德國、荷蘭、美國、丹麥、法國等，都有多場畜牧場共同處理中心已運作及處理多年經驗，不僅可減少畜牧場甲烷排放量，其產生之沼氣可提供熱電為再生能源，讓環境生態永續，並不是如謠言所稱會產生沼氣燃燒影響空氣品質。

請繼續往下閱讀...

農業處表示，東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫，縣府刻正辦理可性評估計劃，初步規劃於收集以共同處理中心為半徑，方圓3公里之畜牧場，收集量能為600公噸，且以適合管線串接收集之畜牧場為優先，該區域主要集中於溪湖、田尾一帶，以溪湖鎮顯光段建設預定地方圓3公里內，依據養豬場牧場登記頭數為9萬7322頭豬，因此縣府擇定以改善溪湖排水為示範區域，藉以改善東螺溪流域環境，其中整治畜牧廢水為首要之務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法