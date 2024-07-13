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南投警方聯手環保局 台21線取締噪音、空污、交通違規

南投縣警察局信義警分局，13日聯手縣府環保局，在台21線執行噪音、空污及交通違規三合一稽查取締勤務。（信義警分局提供）

南投縣警察局信義警分局，13日聯手縣府環保局，在台21線執行噪音、空污及交通違規三合一稽查取締勤務。（信義警分局提供）

2024/07/13 15:41

〔記者張協昇／南投報導〕 鑑於暑假期間，省道台21線新中橫公路，常出現大型重機及超跑車輛風馳電掣，除製造噪音、空污外，也可能因危險駕車衍生交通事故，南投縣警察局信義警分局，今（13）日即結合縣府環保局，在台21線信義加油站前，執行噪音、空污及交通違規三合一聯合稽查取締勤務，共計舉發交通違規7件、開罰噪音車輛4部及柴油車排煙檢測不符規定2部。

南投信義警分局表示，信義鄉擁有好山、好水、好空氣，惟每逢假日及暑假期間常有大型重機及超跑車輛進入鄉境省道台21線新中橫公路，前往玉山國家公園塔塔加風景區、特富野古道及阿里山等景點，為防制危險駕車行為，同時避免非法改裝車輛刺耳引擎及排氣管聲量影響民眾安寧，編排8名警力，聯手環保局專職技術人員8名，在台21線信義加油站前執行聯合稽查，針對車輛改裝排氣管發出噪音及行駛中高污染潛勢柴油車、交通違規進行攔檢稽查。

警方指出，勤務結束後，共計舉發未繫安全帶、無照駕駛及改裝頭燈等交通違規7件；檢測噪音車輛10部、開罰4部，檢測柴油車排煙7部、開罰2部，均由環保局依相關規定裁罰並通知限期改善，直到符合標準為止。

信義警分局強調，違法改裝車體、排氣管、甚至超速、蛇行等危險駕車行為 不僅製造噪音影響居民生活安寧，更嚴重危及道路交通安全及秩序，將持續透過路檢及巡邏等方式強力執法，遏阻危險駕車行為，並於轄內台21線易肇事路段編排測照取締超速違規，防制交通事故，維護用路人安全及民眾生活品質。。

南投信義警分局聯手環保局，在台21線信義加油站前攔檢大型重機。（信義警分局提供）

南投信義警分局聯手環保局，在台21線信義加油站前攔檢大型重機。（信義警分局提供）

南投縣環保局人員，針對可疑車輛進行噪音檢測。（信義警分局提供）

南投縣環保局人員，針對可疑車輛進行噪音檢測。（信義警分局提供）

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