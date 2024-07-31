西南風吹拂氣溫炎熱！ 今起至週末午後對流逐日減少

天氣風險公司表示，今起至週末，台灣轉為西南風環境，各地普遍晴時多雲天氣，氣溫炎熱，普遍高溫約32至35度，或有單點36度高溫發生機會。（資料照）

2024/07/31 10:19

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕持續高溫炎熱，天氣風險公司表示，今起至週末，台灣轉為西南風環境，各地普遍晴時多雲天氣，氣溫炎熱，普遍高溫約32至35度，或有單點36度高溫發生機會；另，隨著東海副熱帶高壓單體西移，台灣附近副熱帶高壓的勢力，將有逐日增強抑制熱對流發展的趨勢。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，昨低壓逐漸遠離消散，台灣附近為偏南風環境且水氣多，各地上午雖然為晴時多雲天氣，但午後仍有局部熱對流發展帶來雷陣雨，尤其中南部最明顯，有短時豪大雨發生，並往西北部平地擴散發展，導致西北部局部熱對流降雨延伸至深夜才減緩。今日清晨各地恢復晴時多雲天氣，不過清晨可見南部外海面有對流往陸地消長，整體強度偏弱，對陸地降雨影響有限，但顯示環境已漸轉西南風。

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今日起至週末，台灣轉為西南風環境，各地普遍晴時多雲天氣，氣溫炎熱，普遍高溫約32-35度，或有單點36度高溫發生機會。今日以台東地區發生機會最高，不過接下來至週末大台北盆地區、中南部內陸及東部峽谷等都不排除有36度高溫機會，請務必防範高溫，留意自身健康，避免長時間曝曬於陽光下，並隨時補充水分，避免熱傷害。

在西南風影響下，降雨型態分2種，一為午後熱對流降雨，另一種為夜晚清晨迎風南部受西南風及海陸風輻合所帶來的短暫陣雨機會。目前來看西南風不強，雨勢通常不大，但清晨外出天色不佳，仍需留意降雨及行車安全。

由於今天環境水氣還是比較多且北部環境風更弱，各山區都還是有熱對流發展帶來雷陣雨，並有機會以北部山區最為顯著影響，有局部大雨機會。另，隨著東海副熱帶高壓單體西移，台灣附近副熱帶高壓的勢力，將有逐日增強抑制熱對流發展的趨勢，熱對流發展趨勢將更往山區縮減外，至週末山區熱對流發展強度也更為減弱，整體來說天氣會越來越穩定。

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