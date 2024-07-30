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基北北桃「減碳存摺」公告得獎 7-9月祭出MacBook等好禮

基北北桃自4月起舉辦「我的減碳存摺」全民運動，7月起邁入第2季。（記者董冠怡攝）

基北北桃自4月起舉辦「我的減碳存摺」全民運動，7月起邁入第2季。（記者董冠怡攝）

2024/07/30 20:42

〔記者董冠怡／新北報導〕基北北桃自4月起舉辦「我的減碳存摺」全民運動，截至7月15日累計21萬餘人參加，減碳量達1萬2997公噸。新北市交通局綜合規劃科長吳政諺今說，6月中獎名單已公布，月月抽（含地方特色獎項）、週五加碼抽得獎者，悠遊卡公司明（31）日前將以簡訊通知；滿額抽得獎者則會收到APP訊息推播通知領取。

吳政諺表示，活動第1季（4月至6月）獎項已全數開出，7月至9月邁入第2季，獎品涵蓋MacBook、PS5、藍芽耳機、連鎖超市禮券等，地方特色獎項包含新北市旅館住宿券、耳掛式咖啡、在地小農茶葉禮盒。

吳政諺指出，目前統計，活動開跑至今，已有36人同時抽中兩個獎項，月月抽者平均減碳37公斤、抽獎8次，其中搭乘捷運佔大宗達6成7、公車1成7次之、台鐵1成2、自行車約4%，詳細活動辦法及參加方式可上網查詢。

根據活動官網顯示，「月月抽」當月減碳量累計滿1公斤，即可抽獎1次，不同運具享有加碼機會，每月以12次為限；「週五綠色減碳日」當月份每週五須搭乘或騎乘1次指定大眾交通運具，累滿4次，當月即符抽獎資格；「滿額抽」當月減碳量大於15公斤可抽減碳高手獎、大於30公斤可抽減碳達人獎。

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