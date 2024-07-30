防剴剴案重演！社家署修家外安置原則 減少跨轄區安置孩童

衛福部社家署公告修正家外安置兒童相關管理規範。（資料照）

2024/07/30 19:35

〔記者林志怡／台北報導〕雙北1歲男嬰「剴剴」經跨轄區安置，不幸遭保母虐待致死，引發社會譁然，衛福部社家署於6月3日修訂相關管理原則，除要求各縣市建立並至少每6個月盤點適合照顧安置個案的轄內居托人員名單外，也通過這次修正，減少孩童跨轄區安置於居托人員處的情況。

1歲半的男嬰剴剴，因父母入監服刑、無法照顧，經新北市社會局、台北市社會局，以及兒福聯盟等單位轉介，跨轄區交予一位劉姓保母照顧，後由兒盟社工定期訪視、留存紀錄，但男嬰仍不幸受虐致死。

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事件發生後數月，社家署公告修正「直轄市、縣（市）政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」，為減少跨轄安置，建議使用居托人員安置時，以轄內安置個案為主，並依個案需求，媒合適當居托人員進行照顧，即使因為各式情況導致資源不足、需跨轄區安置，也不得由主責社工逕行決定。

修正內容也指出，若需使用其他轄區的資源，應建立縣市間居托安置服務系統性合作機制或制度，也要求各地方政府，至少每6個月盤點1次適合照顧安置個案的轄內居托人員並建立名單，且為為保障居托人員的專業資格與實務照顧經驗，新增「具有實際居托服務經驗」等門檻，篩選適合的居托人員。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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