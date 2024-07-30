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審計部促ADAS法規跟上 相關草案預計年底出爐

審計部促「先進輔助駕駛系統」（ADAS）法規跟上，相關草案預計年底出爐。（資料照）

審計部促「先進輔助駕駛系統」（ADAS）法規跟上，相關草案預計年底出爐。（資料照）

2024/07/30 19:50

〔記者謝君臨／台北報導〕汽車自動化駕駛為全球路面交通的發展趨勢，相關應用技術更為世界各國積極發展的前瞻科技項目。然而，審計部查核發現，相較於國際已有先進輔助駕駛系統（ADAS）的分級標準及相關法規，台灣則尚無明確法律定義，且車輛安全審驗及道路行駛也缺乏具體規範，應研謀改善，以確保行車安全。對此，交通部、經濟部表示，預計今年底完成相關草案。

審計部指出，國際汽車工程師學會（SAE International）於2021年明定自駕車的分級標準；聯合國歐洲經濟委員會世界車輛法規協調論壇也於同年發布第157號條例（UNECE R157），就自動車道維持系統制定一致性規範，作為開發「有條件自動化駕駛」（L3）等級車輛可依循的法規，確保自駕車的安全及性能可達一定標準。

我國政府為推動自駕車技術研究發展與應用，於2018年間制定公布無人載具科技創新實驗條例；交通部也於同年新增「道路交通安全規則」規定，明訂汽車研究機構等單位因研究、測試業務而有試行有條件自動化（L3）、高度自動化（L4）及完全自動化（L5）等自駕車輛的需求，得依規定申領試車牌照及行駛。

據公路局統計，去年度小客車新車領牌數計41萬餘輛，該等新車款於市面販售，多已將主動式車距調節巡航（ACC）、車道維持輔助（LKA）等先進ADAS及車道置中功能列為標準配備，可單獨或共同進行系統作動，相當於SAE International自動化駕駛分級標準所定的輔助駕駛（L1）、部分自動化駕駛（L2）等級，半自動駕駛的小客車於我國消費市場已逐漸普及與商業化。

但，據美國知名車輛評測機構消費者報告（Consumer Reports）調查結果指出，配備ACC車輛的車主僅有49%理解其功能操作原理，又ACC及LKA等功能存有各廠牌命名不一，消費者容易混淆，且車主普遍不瞭解確切的系統功能及性能差異，或賦予其過高期待等現象。

審計部表示，政府尚未考量全自動駕駛車輛正式商業化量產前，道路交通須面臨半自動駕駛車輛上路的過渡時期，歷年政策推行或法規研訂，多聚焦於L3、L4及L5駕駛車輛，因我國對於ADAS車輛及分級標準仍乏明確法律定義，車輛安全審驗及道路行駛也無具體規範，致配備各式輔助程度不一的車輛，迭經媒體報導遭民眾濫用或誤用，發生道路交通事故，造成人員傷亡及財物損失。

對此，交通部、經濟部函覆指出，為強化ADAS使用安全，已要求車廠善盡責任讓駕駛人獲悉系統功能及應注意事項。又因應國內L3以上車輛商轉落地應用需求，已就現行使用輔助駕駛及未來自駕車行駛上路的車輛技術安全法規，及道路交通安全法令等，展開研究及法規調適管理，預計今年底完成相關草案。

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