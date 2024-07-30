日航台日線開航65週年 2025世博彩繪班機驚喜現身慶祝

日本世博彩繪機JAL Myaku-Myaku JET。（記者蔡思培攝）

2024/07/30 17:09

〔記者蔡思培／台北報導〕1959年7月30日是日本航空東京羽田至台北松山航線首航，今適逢日航台日線65週年，日航也舉辦紀念活動，除安排2025年日本世界博覽會彩繪機，空服員更穿著1970年世博期間制服迎接旅客，並致贈65週年紀念版行李束帶、環保袋等紀念品給航班旅客。

日航今天特別安排日本世博彩繪機JAL Myaku-Myaku JET執飛台北飛往日本的紀念航班，並安排空服員穿著1970年日本世博會期間的JAL第4代與第5代制服迎接旅客，並準備搭乘證明書、台日線飛航65週年紀念版行李束帶與迷你環保袋，以及採用環保素材製成的世博彩繪機資料夾等紀念品，由日航亞太地區總裁藤田順士與台灣分公司總經理福田和磨在登機門致贈給JL098航班旅客作為紀念。

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班機起飛前，日航工作人員還特別在飛機前畫出熊熊圖樣，並寫上台日65週年紀念字樣。紀念班機起飛時，松山機場更出動消防車朝飛機噴水，為搭乘紀念班機的旅客送行。

日航因應大阪2025年舉辦世界博覽會，推出3架世博塗裝機，包含大阪世博會官方吉祥物「MYAKU-MYAKU」，並象徵著將淵遠流長的歷史、傳統、文化以及與世界的交流，傳承給未來的世代，以及其他2025世界博覽會的原創元素，希望向國內外旅客宣傳大阪世博。

藤田順士表示，日本航空自1959年領先其他航空公司開啟日本飛台灣航線，今天是台日線65週年紀念日，今年也是日航成立73週年，他認為台日航線也是最具歷史意義的航線之一。日航未來會以台北航線為中心繼續促進兩國交流，也希望更多台灣乘客支持日航。

台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，65年前日航開啟台日飛機往返，也拉近了台灣與日本的距離，這65年來台灣變成日本最親密的國家，日本也是台灣人最喜歡去的國家。台日可以有密切關係，日航扮演不可或缺角色。

民航局長何淑萍也表示，一家航空能在台灣經營65年很不容易，她要代表民航局謝謝日本航空，松山機場已經74年，日航陪伴松山機場渡過65年頭。去年台灣飛往日本的班機有515班，今年已達694班，成長35%，台灣人喜歡到日本，她也鼓勵日航恢復高雄航線，造福中南部鄉親。

日本航空台灣營業處王富民說，日航今天起推出台日來回機票最低6500元起活動，日航在日本還有眾多國內線，只要加價2000元就可以飛往日本國內任何航點。至於未來是否可能針對其他縣市推出更多直飛航班，王富民表示，疫情後日航台灣分公司人力雖無缺口，但是飛機卻非常短缺，現階段要增加航線有難度，但或許未來購入新飛機，就有機會增加親航線，現在相當夯的熊本也會納入考量。

1959年7月30日是日本航空東京羽田至台北松山航線首航，今適逢日航台日線65週年，日航也舉辦紀念活動。（記者蔡思培攝）

班機起飛前，日航工作人員還特別在飛機前用水畫出熊熊圖樣。 （記者蔡思培攝）

松山機場出動消防車朝飛機噴水，為搭乘紀念班機的旅客送行。（記者蔡思培攝）

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