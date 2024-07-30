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農粉幣發行近月 申請數突破21萬份

為振興花蓮當地農村經濟，農業部發行每份250元農粉幣，共發行70萬張，目前已發行約21萬份。（水保署提供）

為振興花蓮當地農村經濟，農業部發行每份250元農粉幣，共發行70萬張，目前已發行約21萬份。（水保署提供）

2024/07/30 14:54

〔記者楊媛婷／台北報導〕因應403地震發生，為振興花蓮當地農村經濟，農業部自7月起發行每份250元的農粉幣，將發行70萬張，領幣後可用到11月底，農業部農村發展與水土保持署今（30日）表示，受凱米颱風影響，領幣的民眾一度有減緩跡象，27日後領幣數已逐步恢復，目前已超過21萬份。

農業部從7月1日到10月31日推出農粉幣活動，民眾在期間只要到花蓮旅遊，用手機定位並在農業易遊網註冊，免抽選就獲得每張面額250元的農粉幣；或到農業部指定電商平台「從心出花2.0」花蓮農特產品專區買滿千元就送1張農粉幣，買越多送越多，農粉幣可在合作的花蓮實體店家用到11月底。

農粉幣原本到17日為止，發行量已超過15萬張，水保署副署長蘇茂祥表示，受到凱米颱風影響，一度衝擊領幣人數，不過27日後領幣人數已逐步回溫，截至目前為止已發出21萬6060份農粉幣，共用幣18萬5千份，主要用幣地點在市區內有許多農會超市點的花蓮市農會，還有熱門旅遊景點的富里鄉農會超市、吉安鄉農會超市、壽豐鄉農會超市等。

蘇茂祥表示，隨著旅客到訪花蓮的人數逐步回穩，評估可在10月底前可將所有70萬份農粉幣發行完畢，但也指出若屆時農粉幣發行量未達標，會再評估調整整體方案。

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