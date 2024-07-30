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奧萬大國家森林遊樂區、能高越嶺道天池山莊 延至8/10開放

凱米颱風造成能高越嶺道西段步道多處崩塌未通，將持續封閉，預計8月10日重新開放。（圖由林業保育署南投分署提供）

凱米颱風造成能高越嶺道西段步道多處崩塌未通，將持續封閉，預計8月10日重新開放。（圖由林業保育署南投分署提供）

2024/07/30 13:45

〔記者佟振國／南投報導〕受凱米颱風影響，原訂8月1日重新開園的南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區以及能高越嶺道西段、天池山莊，林業保育署南投分署考量聯外道路、步道仍有多處坍方落石，目前持續進行災後復建，考量遊客安全決持續休園，預計8月10日重新開園，原已核准住宿遊客將可全額退費。

林業保育署南投分署表示，凱米颱風雖未對奧萬大森林遊樂區內造成重大災害，但進出道路包括台14線埔霧公路、鄉道投83線及奧萬大聯外道路，多處路段邊坡有土石崩落及倒木情形，目前公路局埔里工務段、縣府持續搶修，考量施工需要及遊客行車安全，將持續休園至8月9日，預計8月10日重新開園。

至於能高越嶺道西段及天池山莊，經南投分署派員巡查發現，目前聯外道路及步道仍有多處坍方落石而受阻，加上山區雨後含水量極高，環境較不穩定，暫停開放時間同樣延長至8月9日，南投分署已派遣工程人員進場整修，奧萬大與天池山莊暫停開放期間，原已核准住宿遊客，將可全額退費，至於休開園相關訊息民眾可利用「山林悠遊網」、「天池山莊」網站進一步查詢。

凱米颱風的風雨造成奧萬大森林遊樂區步道有部分倒木，園區人員持續清除整理。（圖由林業保育署南投分署提供）

凱米颱風的風雨造成奧萬大森林遊樂區步道有部分倒木，園區人員持續清除整理。（圖由林業保育署南投分署提供）

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