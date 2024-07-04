奧萬大聯外道施工 8至12日只接團客

奧萬大國家森林遊樂區因應聯外道路8．4公里路段施工，7月8日到12日，遊客採團進團出方式。（林業保育署南投分署提供）

2024/07/04 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕奧萬大國家森林遊樂區去年八月因豪大雨嚴重受損，目前修復已臻完成，暑假訂房和遊園人數大增，惟該園區因應聯外道路八．四K路段施工，七月八日到十二日不開放散客入園，以團進團出方式服務團客，但團客須先電話預約入園時間，了解施工管制時段，以免被擋在路上影響行程。

需預約並確認管制時段

林業保育署南投分署表示，本月八日到十二日有五天的時間，奧萬大聯外道路八．四公里處將進行施工，屆時每天會有交通管制措施，為了怕暑假家庭旅遊的車輛多，影響道路施工，因此決定這五天不開放一般散客入園，但開放搭乘遊覽車的團體入園，為怕前來的團體不知管制和放行時段，請團體事先電話預約，確認管制與放行時段。

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南投分署也表示，七月八日到十二日不開放散客入園，若有家庭想到奧萬大國家森林遊樂區避暑，則可考慮參加該分署十一日、十二日舉辦的「奧萬大森林療癒團」，該團只有十六個名額，住綠野山莊的生態旅遊主題房，安排森林浴、步道探險及奧萬大草原漫步，並有銀河星空導覽。食宿門票全包每人二千二百元起，可客製化調整需求。

南投分署說，奧萬大國家森林遊樂區年均溫介於十九到廿二度，適合夏日避暑，野生動物豐富，植物種類也多，很適合親子家庭到奧萬大共學。

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