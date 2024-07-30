環境部推旅宿業減少塑膠瓶裝水獎勵補助 每案最高3萬

環境部今（30）日舉辦「瓶水相逢 減塑有旅」記者會，宣布明年將獎勵旅宿業者推動減塑，減少使用塑膠瓶裝水。（記者陳嘉怡攝）

2024/07/30 14:19

〔記者陳嘉怡／台北報導〕因應全球旅遊減塑趨勢，環境部規範全台約1.4萬家旅宿業者，明年起不得提供小包裝的洗髮乳及沐浴乳等盥洗用品，客房內也不得主動陳列梳子、牙刷、牙膏等個人衛生用品。塑膠瓶裝水未在此限制內，但為鼓勵旅宿業者主動減少提供塑膠瓶裝水，環境部也宣布將明年起，將提供旅宿業減塑獎勵補助，每案最高3萬元，並補助建置區域型玻璃瓶裝水重複填充系統。

環境部長彭啓明表示，因應全球旅遊減塑倡議，「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」將於明年1月正式上路，規範觀光旅館業、旅館業、民宿及露營區等，不得提供容量小於180毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液，改用大瓶裝取代小瓶裝用品；梳子、牙刷、牙膏、浴帽、刮鬍刀及刮鬍泡等6種個人衛生用品則不得主動陳列，盼大家在旅遊時也能實踐環保；此政策上路前已有許多旅宿業者提前響應。

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為鼓勵旅宿業減少提供塑膠瓶裝水，環境部資源循環署長賴瑩瑩說明，明年起將試辦兩大獎勵補助措施，只要觀光旅宿業或環保標章旅館，有一半的房間不提供塑膠瓶裝水並符合相關減塑措施，即可向縣市環保局申請補助金費，每案最高3萬元；並補助業者建置區域型玻璃瓶裝水重複填充系統，協助旅宿業者進行玻璃瓶的回收清洗及重新裝填，每案補助經費最高500萬元。

雲品集團董事長盛治仁提到，今年的世界超載日就在後天，也就是說今年一年中有5個月是在消耗下下一代的資源，對旅宿業而言推動減塑和減碳必須兼顧服務品質，要讓客人認為飯店推動環保不是為了節省成本。他也分享，雲品飯店已不在房內提供瓶裝水，改在走廊裝設義大利進口的氣泡水機，雖然成本較高，但一年約可減少33萬個瓶裝水。

交通部觀光署長周永暉表示，今年6月APEC觀光部長會議，也有特別提到全球必須形塑永續旅宿，減塑及低碳須內化成觀光業的核心精神；希望以一年為期，推動全台環保標章旅館數量倍增，另外今年金質「好客民宿」也會把環保納入評比指標。

環境部今（30）日舉辦「瓶水相逢 減塑有旅」宣傳記者會暨環保大師論壇，邀請交通部觀光署長周永暉、雲品集團董事長盛治仁、蘇打綠樂團長阿福，分享永續旅遊及環保旅宿經驗。（記者陳嘉怡攝）

明年起，全台旅宿業的客房內不得主動陳列梳子、牙刷、牙膏、浴帽、刮鬍刀及刮鬍泡等6種個人衛生用品。（記者陳嘉怡攝）

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