李孟諺曝交通部新規劃 高鐵東延台東、各縣市有聯外快速道路

交通部長李孟諺30日與媒體座談指出，希望每個縣市都能有聯外快速道路，以及高鐵東延到台東。（記者蔡昀容攝）

2024/07/30 13:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部長李孟諺今天（30日）與交通記者座談，被問題交通部未來長遠規劃，他指出，希望每個縣市都能有聯外快速道路，以及高鐵東延到台東，「要在今年底確定高鐵延伸到屏東的方案確定，之後來討論東延到台東的方案」。

李孟諺表示，以交通人的目標來看，除了環島大眾運輸外，特別是縣市的聯外交通，交通部責無旁貸，「以花蓮為例，蘇花改已經完成、未來建設蘇花安，從花蓮連接國道五號，花蓮就有聯外的準高速公路或快速道路來連接」。

請繼續往下閱讀...

李孟諺提到，南迴公路的路廊現在改善的很多，從這次凱米颱風侵台、但南迴幾乎沒有甚麼問題來看，道路有做了一定的改善，例如很多路段做了很多高架橋避開了邊坡，就不擔心邊坡坍滑，「不過南迴要升級成快速道路仍差一段，就是楓港到獅子鄉這段，若這段做好就會比較完整」，加上潮州、枋山的屏南快速道路，台東人就一條聯外的快速道路，物資要出來也很方便和安全。

李孟諺第一次拋出「高鐵東移到台東」的構想，不過在東延之前一定得先決定南延到屏東的路線。李孟諺說，現在高鐵延伸到屏東的部分還有兩種方案在評估，就是「進高雄或不進高雄」。

「在最早之前本來就規劃高雄市要有兩個站，現在的新左營站就是附屬站，所以大家現在覺得新左營站好像很擠，因為之前原本就規劃有兩個站」，李孟諺說，延伸到屏東的方案要選進高雄或不進高雄，要在年底年溝通完成。

李孟諺也提到，李孟諺指出，環島台鐵部分目前已有電氣化，但是在台東到屏東這一段，以及到花蓮還有些地方是單線，沒有雙軌化，將推動鐵路環島完全的雙線化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法