蘇花鐵道改線怎麼做？ 李孟諺曝2方案：高架化、長隧道

台鐵北迴線災害不斷，前天又因土石流淹沒軌道，宣布延至8月3日搶通。（圖由台鐵公司提供）

2024/07/30 12:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕蘇花路廊鐵路、公路遭凱米颱風重創，目前鐵路和公路都暫時不通，交通部也討論將台鐵的蘇花路段「改線」；交通部長李孟諺表示，目前先積極搶通外，鐵道改線的部分目前有兩種討論方案，第一個是原路線先高架化，第二種是西移後改建長隧道。

李孟諺今天和交通記者座談，他被問及台鐵改線一事，他表示，現在蘇花路廊鐵路的位置比公路低，很容易受土石流和落石影響，新路線會請顧問公司檢討，目前討論原路線架高或是往西移用長隧道做法，但目前要做的是搶通後做好對鐵路的防護，包括明隧道、防落石網、高拉力彈性網，以及增加監視器並在監控室以至少2個人力做24小時監控。

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李孟諺說，台鐵是花蓮最重要的聯外交通工具，凱米颱風之前的運量在假日1天可達2萬5千多人次，幾乎恢復0403花蓮大地震之前的水準了，雖然目前蘇花鐵路小清水橋西正線被凱米颱風沖毀，但目前預計8月3日以東正線「單線雙向」通車。

交通部次長伍勝園補充，高架橋方案其實有兩種選擇，第一種是原路線架高、第二種是往東移，也就是往沙灘（太平洋方向）移，把鐵路路線架高避免土石流；往西邊移就是更靠近山壁，也因此要開挖長隧道，讓火車在隧道內走，「但這樣的方案，車站站址就要再考量，畢竟不可能讓車站設在山洞裡」。

另外，媒體也問到台鐵票價調整方案何時出爐？李孟諺說，台鐵公司目前正忙於救災，包括北迴線、縱貫線南部等災害，應該9月以前會有一些方案送到交通部審議，審議後還得再送行政院，「第一個考慮是要不要調？第二是要調整多少？依據台鐵公司規定要有合理票價，會將成本合理反映、但考量政策所需，政府會全盤考量」。

李孟諺舉例，台電公司要是在之前一次漲足所有成本，那電價就會像歐美國家一樣，比現在多一倍多「那會很恐怖」，大家可能都不敢吹冷氣了，因此台鐵公司會反映成本、但政府也會考量政策，若不能一次調足，就得挹注資源，例如政府已經幫台鐵更換列車等等。

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