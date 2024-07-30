為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

蘇花鐵道改線怎麼做？ 李孟諺曝2方案：高架化、長隧道

台鐵北迴線災害不斷，前天又因土石流淹沒軌道，宣布延至8月3日搶通。（圖由台鐵公司提供）

台鐵北迴線災害不斷，前天又因土石流淹沒軌道，宣布延至8月3日搶通。（圖由台鐵公司提供）

2024/07/30 12:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕蘇花路廊鐵路、公路遭凱米颱風重創，目前鐵路和公路都暫時不通，交通部也討論將台鐵的蘇花路段「改線」；交通部長李孟諺表示，目前先積極搶通外，鐵道改線的部分目前有兩種討論方案，第一個是原路線先高架化，第二種是西移後改建長隧道。

李孟諺今天和交通記者座談，他被問及台鐵改線一事，他表示，現在蘇花路廊鐵路的位置比公路低，很容易受土石流和落石影響，新路線會請顧問公司檢討，目前討論原路線架高或是往西移用長隧道做法，但目前要做的是搶通後做好對鐵路的防護，包括明隧道、防落石網、高拉力彈性網，以及增加監視器並在監控室以至少2個人力做24小時監控。

李孟諺說，台鐵是花蓮最重要的聯外交通工具，凱米颱風之前的運量在假日1天可達2萬5千多人次，幾乎恢復0403花蓮大地震之前的水準了，雖然目前蘇花鐵路小清水橋西正線被凱米颱風沖毀，但目前預計8月3日以東正線「單線雙向」通車。

交通部次長伍勝園補充，高架橋方案其實有兩種選擇，第一種是原路線架高、第二種是往東移，也就是往沙灘（太平洋方向）移，把鐵路路線架高避免土石流；往西邊移就是更靠近山壁，也因此要開挖長隧道，讓火車在隧道內走，「但這樣的方案，車站站址就要再考量，畢竟不可能讓車站設在山洞裡」。

另外，媒體也問到台鐵票價調整方案何時出爐？李孟諺說，台鐵公司目前正忙於救災，包括北迴線、縱貫線南部等災害，應該9月以前會有一些方案送到交通部審議，審議後還得再送行政院，「第一個考慮是要不要調？第二是要調整多少？依據台鐵公司規定要有合理票價，會將成本合理反映、但考量政策所需，政府會全盤考量」。

李孟諺舉例，台電公司要是在之前一次漲足所有成本，那電價就會像歐美國家一樣，比現在多一倍多「那會很恐怖」，大家可能都不敢吹冷氣了，因此台鐵公司會反映成本、但政府也會考量政策，若不能一次調足，就得挹注資源，例如政府已經幫台鐵更換列車等等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蘇花路廊重創6處柔腸寸斷 全線預計7/30搶通
2024/07/26 15:51

蘇花路廊重創6處柔腸寸斷 全線預計7/30搶通
開車擅闖？ 蘇花封閉路段墜邊坡4傷 公路局：最高可罰25萬
2024/07/28 16:54

開車擅闖？ 蘇花封閉路段墜邊坡4傷 公路局：最高可罰25萬

力行作育英才60載 學測分科滿級都精彩
蘇花路廊蘇澳到和仁7/26開放通行 新澳隧道1天放行3時段
2024/07/25 18:03

蘇花路廊蘇澳到和仁7/26開放通行 新澳隧道1天放行3時段
花蓮鐵公路全斷 新台馬輪明起免費接駁
2024/07/27 05:30

花蓮鐵公路全斷 新台馬輪明起免費接駁

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播