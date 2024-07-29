愛樹團體嗆清大選址不當 左營里長：進駐舊左中是最好選擇

對於少數人開記者會反對清大進駐舊左中，左營里長聯誼會副主席梁西榮質疑少數外地人自稱團體，卻和地方沒連結，背離廣大民意，左營區里長及居民都很反彈。（民眾提供）

2024/07/29 19:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄蓮池潭守護聯盟今遠赴清華大學抗議高雄分校選址不當，並喊話如無善意回應，將升高抗爭規模；左營里長聯誼會晚間重申，清大設校舊左營國中基地，左營全體里長及環團都認為是最好選擇。

蓮潭守護聯盟今遠赴新竹清大前抗議，強調歡迎清大來高雄設半導體學院，但設校選址不當，將破壞每年約540萬遊客的蓮池潭風景區，毀壞柴山到半屏山之間的生態廊道。

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聯盟質疑半導體學院一定有濕式化學實驗室，會大量使用強酸、化學氣體，相關設施放蓮池潭風景區的舊左中綠地合適嗎？強烈希望校方變更清大高雄分部選址，並喊話如無善意回應，將持續不斷升高抗爭規模。

針對清大高雄校區獲中央核定通過，今年10月將開設學分班，明年啟動碩博士班招生，左營區里長聯誼會主席黃慶德今重申，清大設校舊左營國中，民眾高度期待，全體里長認為該址是最好的選擇，也願意協助清大，讓設校順利。

黃慶德表示，里長們不分黨派都認為，舊左中原本就是學校，清大進駐培養半導體高階人才，讓高雄孩子不用北漂就近讀書，還可帶動地方發展。

聯誼會副主席梁西榮表示，清大已啟動校園規劃，強調會維護綠地、老樹，也會確保蓮池潭天際線，還會比照新竹清大，朝開放校園設計，未來居民可以休憩運動，鄉親都很期待。

對於少數人開記者會反對，梁西榮質疑少數外地人自稱團體，但和地方沒有連結，背離左營甚至廣大高雄市民民意，左營區里長及居民都很反彈。

高市綠色協會理事長王敏州發文指出，高雄市努力實現淨零碳排，產業轉型結合頂大的進駐，讓舊空間有前瞻發展的機會，必須積極支持。

舊左中所在地埤東里長鄒秀華說，舊國中變清大校區，環境肯定變更好，里民可散步運動，蓮池潭也會更年輕更有活力，設校在此是正確決定。

左營里長聯誼會主席黃慶德晚間重申，清大設校舊左營國中基地，左營全體里長及環團咸認是最好選擇。（民眾提供）

清大高雄分校將進駐蓮池潭旁的舊左中校地，有環團強烈抗議，地方里長則強力相挺。（民眾提供）

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