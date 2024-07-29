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台中清水傳疑食物中毒案 7人吃宵夜後上吐下瀉送醫

吳姓一家人到陳姓友人家遊玩，今天凌晨一起吃豆漿、小籠包及鐵板麵等宵夜，不料，今天下午2點多即陸續出現上吐下瀉，共有7人被送往梧棲童綜合醫院治療。（資料照）

吳姓一家人到陳姓友人家遊玩，今天凌晨一起吃豆漿、小籠包及鐵板麵等宵夜，不料，今天下午2點多即陸續出現上吐下瀉，共有7人被送往梧棲童綜合醫院治療。（資料照）

2024/07/29 18:20

首次上稿 17:13
更新時間 18:20（新增衛生局說法）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區今天傳出疑似集體食物中毒案！據了解，吳姓一家人到陳姓友人家遊玩，今天凌晨一起吃豆漿、小籠包及鐵板麵等宵夜，不料，今天下午2點多即陸續出現上吐下瀉，共有7人被送往梧棲童綜合醫院治療。

院方表示，7名患者意識清醒，但出現上吐下瀉或腹痛噁心等疑感染性腸胃炎症狀，目前皆在急診觀察，其中，16歲李姓少年因腹瀉嚴重，已住院；至於是否為食物中毒，需由衛生局調查釐清。

台中市消防局表示，今天下午共出動3輛救護車前往台中市清水區載送疑似食物中毒的7名病患，經了解，患者分別為41歲吳女、7歲吳姓女童、8歲吳姓女童、43歲陳男、16歲李姓少年、13歲陳姓男童及12歲陳姓男童，7人分別出現腹痛噁心、嚴重上吐下瀉等症狀，疑似為感染性腸胃炎，目前6人於急診治療觀察中，1人病情較嚴重已住院。

衛生局表示，食安處於今天下午4點左右接獲醫院通報，有7位民眾於今天凌晨2點20分在大雅區某傳統早餐店，食用鐵板麵、小籠包、煎餃、米漿、奶茶、豆漿等餐點，3點起陸續出現嘔吐及腹瀉等疑似食品中毒症狀，由於該業者尚未開始營業，食安處將於營業時間派員至現場稽查及抽驗，若後續調查結果為業者供應的餐食所造成，將依規定處辦。

若證實為該店食物染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食品中毒的病因，將依違反食安法處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，則依違反食安法第49條，將移送司法偵辦。

民眾疑似食物中毒，被送往梧棲童綜合醫院。 （民眾提供）

民眾疑似食物中毒，被送往梧棲童綜合醫院。 （民眾提供）

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