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新北7處捷運站周遭路邊機車格 8/1起計次收費20元

六海園位於捷運新埔站5號出口對面。（記者董冠怡攝）

六海園位於捷運新埔站5號出口對面。（記者董冠怡攝）

2024/07/29 14:02

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市機車格共約39萬餘格，但目前僅1萬格收費。市府交通局長鍾鳴時今預告，8月1日（四）起，板橋區新埔及江子翠站、土城區頂埔站、機場捷運林口站（A9）、蘆洲區三民高中站、新店區大坪林及十四張站周邊主要道路的路邊機車格，平日週一至週五上午9點至下午5點要收費，1次20元，隔日另計，杜絕久占車位，緩解停車需求。

新增收費路段包含板橋區文化路一段、民生路二段、六海園、文化路二段、雙十路二段與三段；土城區中央路四段、大暖路、中央路四段53號周邊道路、頂埔活動中心旁空地、科技路；林口區八德路、蘆洲區三民路及復興路；新店區北新路三段、中興路三段單號側、民權路，5個行政區、7個捷運站，共計17處，詳細路段起、訖點可上市府官網查詢「113/8/1新增捷運站周邊路邊機車收費路段清冊」

交通局停車營運科長許芫綺表示，全市機車停車格約有39萬2千餘格，現今僅於75處公有停車場及板橋府中商圈、土城海山捷運站及淡水老街等捷運站、商圈和觀光景點周邊路段採收費管理，共計1萬格，其中，路邊機車格周轉率可達1.5，久佔欠費車輛可依法拖吊。另提醒，路邊機車停車費30日定期票、每日一張單、行動支付優惠措施，8月1日起同步上路，細節可上交通局路邊停車費查詢服務網─定期票申請─常見問題查詢。

8月1日起新埔等7處捷運站周邊路邊機車收費路段清冊。（圖由新北交通局提供）

8月1日起新埔等7處捷運站周邊路邊機車收費路段清冊。（圖由新北交通局提供）

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