南台中家扶暑期藝術之旅 高鐵贈票助學童圓夢

「南台中家扶中心」舉辦暑期生活營，今天在台灣高鐵公司贈票下，搭乘高鐵列車前往台南奇美博物館，進行藝術之旅。（記者陳建志攝）

2024/07/29 13:04

〔記者陳建志／台中報導〕「南台中家扶中心」舉辦暑期生活營，安排50名師生今天前往台南奇美博物館參觀，高鐵台中站特別致贈來回車票，讓師生可以成行，不少小朋友都是第一次搭高鐵，覺得很興奮，希望藉由這趟高鐵藝術之旅，能夠啟發孩子們鑑賞藝術的視野，讓他們對未來的人生增添更多想像與希望。

南台中家扶中心主任蕭舜鴻表示，接受扶助的學童大多來自需要幫助的家庭，家長較無力負擔額外的旅行或育樂活動。非常感謝台灣高鐵公司的幫助，讓孩子們能夠搭乘高鐵列車完成這趟跨縣市的學習之旅，不僅增加孩子們的生活體驗，更希望透過藝術的薰陶與洗禮，啟發孩子們心中的藝術夢想。

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為了幫小朋友圓夢，高鐵台中站毛家鵬站長特別在行前贈票，今天台中站也由副站長施佳成為孩子們送上祝福，不少小朋友都是第一次搭高鐵，對於能搭高鐵，體驗高速奔馳的感覺都覺得很興奮。

此次行程，家扶中心還特別安排二位分別來自非洲史瓦帝尼以及中亞吉爾吉斯的外籍導師全程隨行。他們二位過去都曾在自己的國家，接受當地家扶中心的幫助，如今順利長大並到台灣留學，還利用課餘時間擔任家扶導師。希望分享自身成長的經驗，鼓勵孩子們有朝一日有能力時，也能回饋社會，幫助更多需要幫助的人。

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