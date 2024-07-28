婆婆媽媽快看！北農7/29起大台北超市釋出78噸平價蔬菜

北農自7月29日至8月2日，將透過大台北超市通路釋出平價蔬菜78.1公噸。（資料照）

2024/07/28 21:17

〔記者詹湘淇／台北報導〕凱米颱風重創屏東、嘉義、雲林等，北農明（29）日起至8月2日，將透過大台北超市通路釋出平價蔬菜78.1公噸。北農發言人、副總經理路全利表示，蔬菜消費需求已回復颱風前水準，為平抑菜價，北農分別配合農糧署與北市府推出平價甘藍等蔬菜，農糧署也會將過去於農民產地購入的倉儲蔬菜送入交易市場，藉以增加批發貨源。

受凱米颱風影響，根據農業部統計，截至昨日中午，農業產物及民間設施估計共損失18.3億元，其中尤以屏東縣、嘉義縣、雲林縣、台南市、高雄市等地較為嚴重。針對農產損失，農業部統計農作物被害面積為1萬6721公頃，損害程度26%，受損作物主要為香蕉、梨、番石榴、木瓜、落花生等。

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台北果菜批發市場昨蔬菜平均交易價格每公斤達39.8元，相較24日高出5%。為因應蔬菜價格波動，北農配合農糧署優惠措施，自7月27日至8月5日為期10日，為大台北地區共233家超市供應一顆75元以下的進口甘藍、一顆110元以下的國產甘藍。

北市府市場處要求北農，於7月29日至8月2日進行購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，透過大台北地區超市通路釋出78.1公噸平價蔬菜。釋出品項包含裸賣葉菜29元／包、日本山藥148元/支、國產馬鈴薯39元/盒、進口洋蔥39元／袋、鮮香菇58元／袋、進口蘿蔔29元／條、進口洋蔥16元／粒、履歷胡蘿蔔20元／包、韓國大白菜78元／粒、進口青花42元／粒、美國西洋芹菜78元／袋。

北農發言人、副總經理路全利表示，凱米颱風所造成的農損對到貨量仍有影響，但目前菜園積水狀況已退，農民也加緊採收作物，因此昨日到貨量相較上一個交易日略有提升。路全利說，由於產地與消費地天氣均已穩定，需求量已回復至颱風前水準，但颱風期間連日強降雨仍使部分產區作物泡水，下週菜園就會陸續進行復耕作業，在此之前供給量會相對較少。

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