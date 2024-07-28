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南橫橋斷桃源3部落成孤島 李孟諺：7/31前搶通至台東

交通部長李孟諺今天中午在明霸克露橋現地視察災損表示，南橫短期將採3階段搶通，第1階段3天內（7/31前）搶通至台東初來，解除桃源復興三部落孤島困境。（高市府新聞局提供）

交通部長李孟諺今天中午在明霸克露橋現地視察災損表示，南橫短期將採3階段搶通，第1階段3天內（7/31前）搶通至台東初來，解除桃源復興三部落孤島困境。（高市府新聞局提供）

2024/07/28 15:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕凱米颱風沖毀南橫公路明霸克露橋約700公尺路基和橋樑，梅山口又無法通往台東，導致桃源區梅山、拉芙蘭及復興3部落淪為孤島，500多人受困無法下山，交通部長李孟諺今天中午現地視察災損後表示，南橫短期將採3階段搶通，第1階段3天內（7/31前）搶通至台東初來，解除復興3部落孤島困境。

李孟諺今天中午由高雄市長陳其邁、立委許智傑等人陪同，前往南橫公路台20線94K明霸克露橋視察颱風災損情況。

李孟諺接受媒體聯訪時表示，南橫公路短期將採3階段搶通，其中，第1階段先針對桃源區梅山、拉芙蘭、復興3里，在3天內（31日前）搶通台20臨105線梅山口以上至台東初來道路，讓約500名居民往東有聯外道路能通行，不至於形成孤島。

第2階段預計在3週內（8月17日前），搶通荖濃溪河床便道，提供基本小型車通行需求；第3階段則預計10月15日前修復現有受損玉穗溪口鋼便橋。

李孟諺說，莫拉克颱風後，明霸克露橋周邊河床淤高近40、50公尺，原來距離河床還很遠的橋梁及道路，因為河床淤高後容易受到洪水衝擊，產生河川主流或支流對相關道路路基或橋梁造成損害情形。

他表示，此次凱米颱風明霸克露橋約有700公尺路基和橋樑受損，而原舊橋墩還在，若可以利用，也希望能恢復橋梁，會在後續第4階段持續辦理橋梁及引道等中期道路安全提升工程。

李孟諺強調，道路未來相關永久性方案要考慮水文整體特性，且採高架橋方式，避開河床水流衝擊跟落石等影響，減少跟大自然對抗，他說，此次南迴公路高架橋工程有通過颱風考驗，後續工程規劃會採取類似方式避開與減少大自然衝擊，希望未來工程盡量與大自然共存，盡快提供鄉親一條安全回家的路。

交通部長李孟諺今天中午由高雄市長陳其邁、立委許智傑等人陪同，前往南橫公路台20線94K明霸克露橋視察颱風災損情況。（高市府新聞局提供）

交通部長李孟諺今天中午由高雄市長陳其邁、立委許智傑等人陪同，前往南橫公路台20線94K明霸克露橋視察颱風災損情況。（高市府新聞局提供）

明霸克露橋此次凱米颱風約有700公尺路基和橋樑受損，但原舊橋墩還在。（高市府新聞局提供）

明霸克露橋此次凱米颱風約有700公尺路基和橋樑受損，但原舊橋墩還在。（高市府新聞局提供）

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