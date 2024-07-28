中市推二手袋回收站挨批淪為噱頭 環保局允加強宣傳

中市議員陳俞融批環保局所推的二手袋循環回收站成效不彰，很多民眾都不知道（記者蘇金鳳攝）

2024/07/28 11:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府自2019年推動二手袋循環回收站，實施至今，迄今累計設置264處，很多民眾根本不知道有此措施，市議員檢視其成效，不但回收箱的二手袋是店家自行放置，有些還空空如也，而且指引不清，更是僅張貼未設置回收箱，挨批淪為噱頭。

環保局長陳宏益表示，目前已有很多店家加入二手袋循環回收站，會請店家加強標示，也會加強宣傳，讓更多民眾知道，若忘了帶環保袋，可向店家索取使用二手袋。

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民進黨市議員陳俞融表示，二手袋回收站就是提供民眾捐出不織布袋、紙袋及乾淨塑膠袋等二手袋回收，讓消費者有需求時可以索取，市府於2019年推動，全市已累計設置264處二手袋循環回收站，但她發現許多亂象。

例如，許多回收箱內的二手袋實際上是由店家自行放置，而非來自民眾捐贈，有些店家的回收站位置隱蔽，缺乏適當的宣傳和指引，還有連鎖店家僅張貼告示而未實際放置回收箱，更有部分公有市場僅在特定時段放置回收站，甚至許多二手袋回收站點的回收箱內部空無一物。

陳俞融強調，即便加入計畫的店家，仍會於結帳時優先詢問顧客購買新購物袋，而非推薦顧客使用回收站的二手袋。此外，市府除了在初次設置回收站時有詢問店家關於二手袋的回收狀況，但之後便完全交由業者自行管理，顯示市府根本無法掌握設站後的二手環保袋回收及利用成效。

現今多數民眾會自備環保袋，陳俞融認為，不太會使用回收站提供的二手袋，但因推廣不力，有需要的民眾無法使用到二手袋，痛批整個計畫變成了一個沒有實質效果的「環保噱頭」。

陳俞融表示，要求市府重新檢討二手袋循環回收站的執行方式，並提出具體改善計畫，包括加強宣導、優化回收站位置、定期檢核使用情況等，確保該政策能真正促進環保袋的回收與再利用。

中市議員陳俞融批環保局所推的二手袋循環回收站，很多回收箱內根本沒有回收袋（記者蘇金鳳攝）

中市議員陳俞融批環保局所推的二手袋循環回收站，成效不彰（記者蘇金鳳攝）

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