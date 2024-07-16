彰縣資源回收 公布33項分類指引

彰化縣溪湖鎮清潔隊準備「金屬探測器」，確定沒有金屬回收物才能丟上垃圾車。（溪湖鎮清潔隊提供）

2024/07/16 05:30

23項標準一致 10項因地制宜 以廢棄行李箱為例 有8鄉鎮市回收

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣環保局自七月一日推行垃圾分類新制，提高垃圾退運標準，針對民眾對於垃圾分類的疑難雜症，做成卅三項「資源回收細分類項目指引」，其中有十項則是「因地制宜」，以廢棄的行李箱來說，員林、和美等八個鄉鎮市因為清潔隊願意進行後續處理，列為資源回收，其他鄉鎮則不回收。

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環保局強調，最新公布卅三項的細指引辦法，主要是針對民眾容易渾淆的部分進一步說明，除了十項是「因地制宜」，其餘廿三項都是「全縣標準一致」。

在「全縣標準一致」部分，列為一般垃圾的有：吸管、塑膠封膜、汽球、免洗刀叉匙、藥袋、非布類的鞋類、雨衣、電子發票、手機保護殼、軟殼書包、氣泡紙、蔬果網袋、鋁箔紙、濾網濾心、美耐皿餐具。而充電線、保麗龍碗盤杯托盤、紙杯、薄片塑膠、塑膠類免洗餐具、塑膠蛋盒、牙膏洗面乳包裝、硬的塑膠水管則列為資源回收。

田尾回收項目最多 全縣之冠

環保局指出，在「因地制宜」部分，分別為行李箱、黃色打包帶、其它顏色打包帶、巧拼地墊、一般地墊與防滑墊、陶瓷磚瓦、碳粉匣、水果外層網帶、布面包包與鞋子、軟的塑膠水管。其中，田尾所收的項目最多，居全縣之冠。

環保局強調，以行李箱為例，員林、和美、北斗、二林、埔心、田尾、芳苑與埤頭等地清潔隊都列為資源回收，主要是因為行李箱為複合材質，拆下鐵製拉桿來進可以變賣，剩下就是塑膠類，各清潔隊視其人力狀況，有的願意進行拆除，可增加收入，又可降低進溪州焚化廠的垃圾量，因此尊重各地清潔隊的作法，但環保局也會視情況，予以調整。

溪湖清潔隊備有「金屬探測器」

此外，各鄉鎮市清潔隊為免垃圾車被退運，加強對民眾垃圾逐袋檢查，甚至破袋檢視是否分類不及格。溪湖鎮清潔隊準備「金屬探測器」，遇有金屬類垃圾分類不清，馬上就能檢測出來，且免破袋，加快清運速度。

彰化縣8鄉鎮市清潔隊將行李箱當資源垃圾回收。（記者劉曉欣攝）

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