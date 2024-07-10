彰化垃圾退運首週減量11.5％ 代價引爆民怨、清潔隊員忙昏頭

民進黨彰化縣議會黨團總召李俊諭（右4 ）今邀請環保局長江培根（右1），到議會說明垃圾分類新制成效。（記者張聰秋攝）

2024/07/10 16:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣環保局1日起提高垃圾退運標準，清運至溪州焚化廠的垃圾車，只要一個垃圾袋含12個以上資源回收物，或廚餘達30%以上，即整車退運，垃圾被退運意味著清潔隊員須整車重新分類，被退運過的公所，全哀鴻遍野。然而，新制上路首週，彰化縣垃圾減量達11.5%，確實發揮作用。

許多清潔隊員在「垃圾山」裡重新分類，被臭垃圾薰得叫苦連天，忙到沒有笑容，衣服被汗水浸濕再乾，臭味難以去除，使得隊員為求自保，沿街收運垃圾，加強破袋稽查，勸導民眾少用黑色及不透明的垃圾袋，以透明垃圾袋為宜。

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民進黨彰化縣議會黨團總召李俊諭，以及縣議員楊子賢、賴清美、張欣倩、蕭文雄、藍駿宇、黃柏瑜、許雅琳、周君綾等黨團成員，今在議會持寫著「垃圾車退運苦了清潔隊員」等看板表達地方心聲，要求標準統一並再加強宣導。

黨團指出，目前垃圾分類品項混亂，造成民眾困擾，許多人對家庭果皮、蛋殼、庭園落葉樹枝、榴槤殼等，都很難了解如何分類。資源回收原應是日常，現在變成壓力。

黨團表示，不同鄉鎮市公所清潔隊垃圾品項分類標準不同，好比說，茶葉渣有地方認定是垃圾，也有地方認為是生廚餘；蛋殼有地方認為要以垃圾處理，有些則要另外打包交給清潔隊員，一縣多制，造成清潔隊員與民眾對立，甚至引發口角衝突。

對此，環保局長江培根指出，昨已邀請各公所清潔隊長前往焚化廠觀摩，旨在加強清潔隊對新政策的了解，並促進民眾更清楚回收標準，減少資源浪費。針對民眾對資源回收品項分類不清的爭議，重點檢查項目以標示回收標誌的容器及廚餘為主，新制推動的舊衣物類、家居紡織品類等試辦項目，未列入檢查範圍。

在焚化廠的落地檢查中，常發現垃圾中夾帶了應回收的紙餐盒、塑膠薄片及塑膠容器等，這部分會繼續加強宣導，另像民眾容易混淆的物品，如蛋殼、吸管、髒污塑膠袋及髒污保麗龍等，因需耗費更多資源再利用，不符合效益，建議民眾直接丟入一般垃圾。

新制實施首週來，進場垃圾量較前一週減少480公噸，約減少11.5%，相當於削減近68公噸的碳排放量。政策預期年減目標量為3.1萬公噸，若能達標，相當於減少3個溪湖鎮的年垃圾量，等同6243台垃圾車的進場量。

環保局邀請各公所清潔隊長，觀摩溪州焚化廠處理垃圾流程。（圖環保局提供）

彰化縣環保局自7月1日起提高垃圾退運標準，垃圾車只要一個垃圾袋含12個以上的資源回收物，或廚餘達30%以上，即整車退運。（圖環保局提供）

垃圾被退運，意味著清潔隊員須整車重新分類。（圖環保局提供）

榴槤殼是垃圾，要送焚化廠燒掉處理。（記者張聰秋攝）

環保局長江培根（右3）強調，已邀請各公所清潔隊長前往焚化廠觀摩，加強清潔隊對新政策的了解。（記者張聰秋攝）

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