屏縣抽檢逾半未落實垃圾分類 8月起要開罰了
2024/07/13 11:35
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣環保局今年（2024年）上半年與各鄉鎮市公所清潔隊擴大垃圾袋破袋檢查，共抽查2388包垃圾，發現逾半數未落實垃圾分類，環保局表示，自下月（8月）起，不依規定做好垃圾分類者，清潔隊將拒收，若不聽從勸阻仍執意傾倒垃圾，將依法處1200元至6000元罰鍰。
屏縣府環保局表示，前幾年在新冠肺炎疫情影響下，外帶、外送餐飲平台興起，一次性餐具、用品大量使用，又基於防疫衛生安全考量，垃圾強制分類措施無法貫徹執行，導致民眾逐漸疏忽垃圾分類回收的重要性；未分類的回收物，不僅只是錯置資源，更使得廢棄物處理負荷節節攀高，危及屏東縣一般廢棄物自主處理能力。
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環保局說明，在上半年宣導期過後，為避免資源回收物及廚餘混雜於一般垃圾中排出情形一再發生，自下月（8月）起，不依規定分類垃圾並排出者，清潔隊將拒絕收受，請民眾自行完成分類後再交付，倘不聽從稽查人員要求執意排出者，將依據廢棄物清理法處新台幣1200元至6000元罰鍰；無故拒絕稽查人員請求提示身分證明者，加處600元至3000元罰鍰。
除了垃圾袋破袋檢查之外，環保局也將加強焚化廠進廠垃圾落地檢查，公所清潔隊進廠車輛如有夾雜資源回收物、廚餘、事業廢棄物及危險易爆炸容器等，違規情節達屏東縣崁頂垃圾資源回收（焚化）廠廢棄物進廠管理要點退運規定者，將全車予以退運並記點；持續累犯之車輛，則從源頭禁止該清運車輛進廠。