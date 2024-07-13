屏縣抽檢逾半未落實垃圾分類 8月起要開罰了

屏東縣政府環保局上半年與各鄉鎮市公所清潔隊擴大垃圾袋破袋檢查。（屏東縣環保局提供）

2024/07/13 11:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣環保局今年（2024年）上半年與各鄉鎮市公所清潔隊擴大垃圾袋破袋檢查，共抽查2388包垃圾，發現逾半數未落實垃圾分類，環保局表示，自下月（8月）起，不依規定做好垃圾分類者，清潔隊將拒收，若不聽從勸阻仍執意傾倒垃圾，將依法處1200元至6000元罰鍰。

屏縣府環保局表示，前幾年在新冠肺炎疫情影響下，外帶、外送餐飲平台興起，一次性餐具、用品大量使用，又基於防疫衛生安全考量，垃圾強制分類措施無法貫徹執行，導致民眾逐漸疏忽垃圾分類回收的重要性；未分類的回收物，不僅只是錯置資源，更使得廢棄物處理負荷節節攀高，危及屏東縣一般廢棄物自主處理能力。

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環保局說明，在上半年宣導期過後，為避免資源回收物及廚餘混雜於一般垃圾中排出情形一再發生，自下月（8月）起，不依規定分類垃圾並排出者，清潔隊將拒絕收受，請民眾自行完成分類後再交付，倘不聽從稽查人員要求執意排出者，將依據廢棄物清理法處新台幣1200元至6000元罰鍰；無故拒絕稽查人員請求提示身分證明者，加處600元至3000元罰鍰。

除了垃圾袋破袋檢查之外，環保局也將加強焚化廠進廠垃圾落地檢查，公所清潔隊進廠車輛如有夾雜資源回收物、廚餘、事業廢棄物及危險易爆炸容器等，違規情節達屏東縣崁頂垃圾資源回收（焚化）廠廢棄物進廠管理要點退運規定者，將全車予以退運並記點；持續累犯之車輛，則從源頭禁止該清運車輛進廠。

破袋檢查發現，有逾半數民眾未落實垃圾分類，常見一般垃圾中夾雜了鋁箔包、紙容器、塑膠容器、紙類及廚餘等。（屏東縣環保局提供）

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