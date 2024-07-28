可以玩了！ 凱米颱風期間休園 屏東夏日狂歡祭重新開放

屏東夏日狂歡祭將重新開放。（資料照）

2024/07/28 09:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕凱米颱風襲台期間，屏東夏日狂歡祭暫停開放，在經過整備後，今天（28日）下午3點起將重新開放，縣府歡迎民眾重回這個「怪獸遊樂園」的懷抱。

每年最受大小朋友期待的暑期大型盛事「屏東夏日狂歡祭」，本月（7月）20日起在屏東縣民公園登場，由知名藝術家「阿咧」創造的巨型充氣裝置「超萌書鴨」萌翻亮相，搭配縣民公園既有的共融遊戲場，搖身一變成為親子同歡的大型樂園。

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然而登場幾天之後，就碰上凱米颱風，颱風來襲期間夏日狂歡祭暫時休園，經過場地整備後，將於今天（28日）下午3點至晚間9點重新開張。

屏東縣政府傳播處透過臉書公布，屏東夏日狂歡祭重新開張， 7月28日下午3點至晚間9點，親子遊樂園、怪獸訓練所正常開放、入坑美術館則仍暫停開放，開放時間將另行公告。深受親子喜愛的「主題市集」 週日於開園期間在C棟倉庫後方廣場等民眾來逛。

今天（28日）下午4點30分及5點30分 ，「水管阿民」於糖晶體廣場演出，以常見的水管作為樂器，並在演出中採集現場觀眾的聲音，融入表演，縣府邀請大小朋友一起來完成獨一無二的專屬夏日演出；此外，屏東夏日狂歡祭部分設施視天氣狀況隨時調整。

屏東夏日狂歡祭將重新開放，書鴨重新見客啦。（資料照）

屏東夏日狂歡祭今天重新開放。（屏東縣政府提供）

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