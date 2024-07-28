為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

可以玩了！ 凱米颱風期間休園 屏東夏日狂歡祭重新開放

屏東夏日狂歡祭將重新開放。（資料照）

屏東夏日狂歡祭將重新開放。（資料照）

2024/07/28 09:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕凱米颱風襲台期間，屏東夏日狂歡祭暫停開放，在經過整備後，今天（28日）下午3點起將重新開放，縣府歡迎民眾重回這個「怪獸遊樂園」的懷抱。

每年最受大小朋友期待的暑期大型盛事「屏東夏日狂歡祭」，本月（7月）20日起在屏東縣民公園登場，由知名藝術家「阿咧」創造的巨型充氣裝置「超萌書鴨」萌翻亮相，搭配縣民公園既有的共融遊戲場，搖身一變成為親子同歡的大型樂園。

然而登場幾天之後，就碰上凱米颱風，颱風來襲期間夏日狂歡祭暫時休園，經過場地整備後，將於今天（28日）下午3點至晚間9點重新開張。

屏東縣政府傳播處透過臉書公布，屏東夏日狂歡祭重新開張， 7月28日下午3點至晚間9點，親子遊樂園、怪獸訓練所正常開放、入坑美術館則仍暫停開放，開放時間將另行公告。深受親子喜愛的「主題市集」 週日於開園期間在C棟倉庫後方廣場等民眾來逛。

今天（28日）下午4點30分及5點30分 ，「水管阿民」於糖晶體廣場演出，以常見的水管作為樂器，並在演出中採集現場觀眾的聲音，融入表演，縣府邀請大小朋友一起來完成獨一無二的專屬夏日演出；此外，屏東夏日狂歡祭部分設施視天氣狀況隨時調整。

屏東夏日狂歡祭將重新開放，書鴨重新見客啦。（資料照）

屏東夏日狂歡祭將重新開放，書鴨重新見客啦。（資料照）

屏東夏日狂歡祭今天重新開放。（屏東縣政府提供）

屏東夏日狂歡祭今天重新開放。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏東夏日狂歡 今至8/25縣民公園登場
2024/07/20 05:30

屏東夏日狂歡 今至8/25縣民公園登場
玩水啦！ 屏東夏日狂歡祭今天下午3點到6點開放試玩
2024/07/16 14:06

玩水啦！ 屏東夏日狂歡祭今天下午3點到6點開放試玩

平實重劃區夯 輕豪宅最後3字頭機會
屏東夏日狂歡祭7/20登場 今天搶先試玩3小時
2024/07/16 19:33

屏東夏日狂歡祭7/20登場 今天搶先試玩3小時
清涼一夏！屏東夏日狂歡祭開幕 戲水又能玩遊樂園
2024/07/19 21:32

清涼一夏！屏東夏日狂歡祭開幕 戲水又能玩遊樂園

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播