屏東夏日狂歡祭7/20登場 今天搶先試玩3小時

漂浮在水面的北海小精靈很可愛、很好拍。（記者羅欣貞攝）

2024/07/16 19:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕每年暑假盛事「屏東夏日狂歡祭」本週六（20日）起登場，所有遊樂設施通通都免費；為今年活動創作的超萌巨型怪獸「書鴨」目前已悄悄現身縣民公園，屏東縣政府今天（16日）特別邀請親子搶先試玩，除擺出可愛姿勢與怪獸們合影外，更一同開箱陸地遊具、滑水道、入坑夜間美術館與沉浸式怪獸光影展等多種設施，讓人玩到不想回家。

今天搶先玩活動從下午3點到6點，吸引許多家長帶著小朋友到場玩樂消暑，現場有長達30公尺的椰林滑水道、乘載兒時回憶的旋轉木馬、刺激好玩的白金飛機、浪漫的旋轉咖啡杯等，還有充滿奇幻的怪獸光影展，各式充滿趣味的活動，不僅讓孩子們為之瘋狂開心合照外，更讓家長們開心說「暑假期間絕對會帶孩子天天來紓壓放電！」。

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「暑假出遊行事曆，一定要到屏東！」屏縣府傳播暨國際事務處表示，年年選擇不同鄉鎮辦理的夏日狂歡祭已邁入第3年，除成功成為在地新品牌，更累積出鄉親忠誠度，今年特別選在屢屢獲獎的屏東縣民公園，將在地工業遺址注入藝文活水，搭配沉浸式光影展與夜間美術館，讓夏日活動不僅適合親子參與，更期待吸引全國好朋友到訪，共同創造有別以往的夏天節慶。

傳播處說，2024屏東夏日狂歡祭將於7月20日至8月25日下午3點至晚間9點登場，每週二為活動休整日、但縣民公園照常開放，活動期間除了造型吸睛可愛的遊園小火車收費外，其他所有遊樂設施通通都免費，縣府也推出貼心服務，現場提供輪椅及娃娃車租借，週六、日園區內更有免費的遊園車自下午1點30分行駛至9點30分。

另外，配合此次怪獸主題開發「書鴨」背包、親子裝及廣受大小朋友喜愛的怪獸扭蛋，有興趣的民眾皆可至服務台購買；假日更加碼安排主題市集、藝文展演活動、狂歡演唱會等，週週都有活動，什麼時候來都好玩。

屏東夏日狂歡祭有滑水道，今天試玩好消暑。（記者羅欣貞攝）

超萌「書鴨」現身，十分紓壓。（記者羅欣貞攝）

怪獸訓練所光影互動遊戲讓親子共玩十分過癮。（記者羅欣貞攝）

旋轉木馬大人小孩都喜歡。（屏東縣政府提供）

美麗又好玩的光影互動遊戲。（記者羅欣貞攝）

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